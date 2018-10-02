Fuar için 9 metrelik koltuk yaptılar

Mobilya sektörünün inşaattan orman ürünlerine varıncaya kadar pek çok sektörle doğrudan veya dolaylı ilişkili olduğunu aktaran Yavuz, "Geçtiğimiz yıl 2 milyar 255 milyon dolar olarak gerçekleşen ülkemizin mobilya ihracatına ilimizin katkısı 22 milyon düzeyindedir. Mobilya sektöründe Adana'nın diğer illerle rekabet gücünü artırma ve sektörün kente sağladığı katma değeri yükseltmek amacıyla 200 hektar alanda yaklaşık 150-200 civarında mobilya işletmesinin yer alacağı yeni ve modern bir sanayi tesisinin kurulması için imar çalışmaları tamamlandı. Sanayi sitesi faaliyete geçmesiyle kentin rekabet gücü artacak." diye konuştu.

Adana Vali Vekili Mustafa Yavuz, TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılışında yaptığı konuşmada, kentin festivaller ve fuarlar kenti olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini söyledi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, üretenin destekçisi olduklarını dile getirerek Adana Mobilya Fuarı'nın yakın zamanda bölgenin en büyük mobilya fuarı olması gerektiğini ifade etti.

- "Marka haline geldi"

TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü Cihat Alagöz, Türkiye'nin kendi sahasında marka haline gelmiş en önemli fuarlarından birini açtıklarını dile getirdi.

Fuarın sadece bölgenin ve Türkiye'nin değil, bulunulan coğrafyanın en önemli etkinliklerinden biri haline geldiğini aktaran Alagöz, "Geçen yıl toplam 90 civarında yabancı ziyaretçimizi fuar merkezimizde ağırlamıştık, bugün itibariyle bu sayı 160'a çıktı. Yüzde 70 oranında bir yabancı ziyaretçi artışıyla karşı karşıyayız. Sadece bu istatistik bile bu fuarımızın ne kadar önemli bir rotaya doğru oturduğunun temel göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Lübnan, İsrail, Irak, Filistin, Umman, Ürdün, Suudi Arabistan, Özbekistan, Libya, Mısır, Kanada, Bahreyn, Sudan, Almanya, Azerbaycan, Tunus, Belçika ve Katar'dan iş insanlarını fuarda ağırlayacaklarını dile getiren Alagöz, farklı ülkelerden gelen ziyaretçilerle mobilya ihracatının artacağını, yeni iş bağlantılarının kurulacağını, ayrıca kentin turizm potansiyelini de tanıtma imkanı olacağını aktardı.