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Fuar yorgunluklarını boğazın tadını çıkararak attılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 09:02 | Son Güncelleme

Hastavuk A.Ş.

Hastavuk A.Ş. ekibi 9’uncu kez düzenlenen VIV Türkiye 2019 fuarının ardından katılımcılarla birlikte tekne turuna çıkarak, boğazın eşsiz manzarası eşliğinde yorgunluklarını attı.
İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen ve Türkiye’nin tek Tavukçuluk ve Teknolojileri Uluslararası İhtisas Fuarı olan VIV Türkiye 2019 kapılarını açtı. Hastavuk A.Ş.’nin de katıldığı fuarın ardından akşam saatlerinde günün yorgunluğunu atmak için tekne turu düzenlendi. Tekne ile İstanbul Boğazı’nda yorgunluklarını atan katılımcılar, unutulmaz bir gece yaşadı. Türkiye’nin dört bir yanından gelen vatandaşların yanı sıra yurt dışından gelen pek çok kişi de boğazın eşsiz manzarasını seyretti, o anları cep telefonlarıyla kaydetti. Akşam yemeğiyle birlikte keyifli saatler geçiren katılımcılar, İstanbul’un gece saatlerinde oluşan manzarasıyla birlikte adeta mest oldu. Gecenin sonunda ise katılımcılar havai fişek sürpriziyle karşılaştı.

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