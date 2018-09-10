Fuar ziyaretçilerine terör bilgilendirmesi

İZMİR (AA) - İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinin 87. İzmir Enternasyonel Fuarı'nda (İEF) açtığı stantta, ziyaretçiler terör ve suç örgütlerine karşı bilgilendiriliyor.
Kültürpark fuar alanındaki organizasyonda, İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği (BÖF) tarafından açılan stant dikkati çekiyor.
İzmir Emniyet Müdürlüğünün "Görüyorum, Duyuyorum, Söylüyorum" projesi kapsamında 2 Nolu Hol'de ziyaretçilerle bir araya gelen terör uzmanları, vatandaşları marjinal gruplar, suç ve terör örgütlerinin çalışmaları, eleman ve finans temin etmede kullandıkları yöntemler hakkında bilgilendiriyor.
Yapılan görüşmelerde terörle mücadelede güvenlik güçlerinin çabası kadar, vatandaşların da üzerine düşen görevleri yerine getirmesinin önemi vurgulanıyor.
Ziyaretçilerden emniyetin hazırladığı sosyal sorumluluk projelerine destek vermelerini isteyen terör uzmanı polisler, suç odaklarının organize etmeye çalıştığı şiddet, çatışma ve tüm olumsuz ortamlara karşı el birliğiyle karşı koyma çağrısı yapıyor.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinin standı, fuarın kapanacağı 16 Eylül'e kadar açık kalacak.
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