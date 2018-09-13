HABER

Fuar'da Fatih Erkoç coşkusu

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2018 12:31 | Son Güncelleme

87'İNCİ İzmir Enternasyonal Fuarı'nın evsanevi mekanlarından Mogambo'da bu kez Fatih Erkoç rüzgarı esti.

Fuar'da Fatih Erkoç coşkusu

Mehmet KURT/İZMİR, (DHA)- 87'İNCİ İzmir Enternasyonal Fuarı'nın evsanevi mekanlarından Mogambo'da bu kez Fatih Erkoç rüzgarı esti.
İEF kapsamında, Folkart sponsorluğunda Mogambo Caz Geceleri'nin konuğu olan Fatih Erkoç, 'Ellerim Bomboş', 'Oynatmaya Az Kaldı', 'Elvada Tatlım', 'Gurur', 'Kör Kuyular', 'Avuçiçi Kadar Mutluluk Yeter' gibi dillerden düşmeyen şarkılarını seslendirdi. Erkoç'a kendisi gibi sanatçı olan kardeşi Sinan Erkoç'ın kızı Serra Erkoç sesi ve trombonuyla eşlik etti. Bazı şarkıları solo okuyan Serra Erkoç, izleyenlerden tam not aldı. Bazı şarkılarda ise amca-yeğen birlikte trombon çaldı.
İzleyen arasında 'Çocuklar Duymasın' isimli televizyon dizisinde taş fırın erkeği 'Haluk' karakterini canlandıran oyuncu Tamer Karadağlı ile tiyatrocu Erhan Yazıcıoğlu da yer aldı. Gecede sahneye davet edilen oyuncu Volkan Severcan da şarkıcılık yeteneğini gösterdi.

FOTOĞRAFLI

Fuar'da Fatih Erkoç coşkusuFuar'da Fatih Erkoç coşkusuFuar'da Fatih Erkoç coşkusuFuar'da Fatih Erkoç coşkusu

PARTNERÜnlü isimlerin 'nereden nereye' dedirten önceki meslekleriÜnlü isimlerin 'nereden nereye' dedirten önceki meslekleri
Nükhet Duru ile Fuar'da nostalji rüzgarı estiNükhet Duru ile Fuar'da nostalji rüzgarı esti
Kelkit'teki antik kentte 2 bin yıllık eserler gün yüzüne çıkıyorKelkit'teki antik kentte 2 bin yıllık eserler gün yüzüne çıkıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kararı

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kararı

Demet Akalın ve Okan Kurt çiftinin neden boşandığı ortaya çıktı

Demet Akalın ve Okan Kurt çiftinin neden boşandığı ortaya çıktı

Suriye savaşını değiştirecek 'Türkiye' açıklaması

Suriye savaşını değiştirecek 'Türkiye' açıklaması

AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak? İşte öne çıkan 4 isim

AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak? İşte öne çıkan 4 isim

Karısını evde başka adamla bastı! Yasak aşk skandalını böyle anlattı

Karısını evde başka adamla bastı! Yasak aşk skandalını böyle anlattı

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 2 kurumun ismi değişti

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 2 kurumun ismi değişti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sosyal medya bunu konuşuyor! İlk bakışta ne görüyorsunuz?

Sosyal medya bunu konuşuyor! İlk bakışta ne görüyorsunuz?

Bursa'da mide bulandıran olay! Öldürülmeden önce eve kamera koymuş

Bursa'da mide bulandıran olay! Öldürülmeden önce eve kamera koymuş

Kartal'da korkutan görüntü: Küçük kız ölümden kıl payı kurtuldu!

Kartal'da korkutan görüntü: Küçük kız ölümden kıl payı kurtuldu!

Üniversite öğrencisi takside kabusu yaşadı: Şoför boğazımı sıktı ve tokat attı!

Üniversite öğrencisi takside kabusu yaşadı: Şoför boğazımı sıktı ve tokat attı!

Lüks otomobil kuaför dükkanına daldı

Lüks otomobil kuaför dükkanına daldı

Türkiye'nin kanını donduran seri katilin sır mektubu bulundu

Türkiye'nin kanını donduran seri katilin sır mektubu bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.