Fuar'da Fatih Erkoç coşkusu

Mehmet KURT/İZMİR, (DHA)- 87'İNCİ İzmir Enternasyonal Fuarı'nın evsanevi mekanlarından Mogambo'da bu kez Fatih Erkoç rüzgarı esti.

İEF kapsamında, Folkart sponsorluğunda Mogambo Caz Geceleri'nin konuğu olan Fatih Erkoç, 'Ellerim Bomboş', 'Oynatmaya Az Kaldı', 'Elvada Tatlım', 'Gurur', 'Kör Kuyular', 'Avuçiçi Kadar Mutluluk Yeter' gibi dillerden düşmeyen şarkılarını seslendirdi. Erkoç'a kendisi gibi sanatçı olan kardeşi Sinan Erkoç'ın kızı Serra Erkoç sesi ve trombonuyla eşlik etti. Bazı şarkıları solo okuyan Serra Erkoç, izleyenlerden tam not aldı. Bazı şarkılarda ise amca-yeğen birlikte trombon çaldı.

İzleyen arasında 'Çocuklar Duymasın' isimli televizyon dizisinde taş fırın erkeği 'Haluk' karakterini canlandıran oyuncu Tamer Karadağlı ile tiyatrocu Erhan Yazıcıoğlu da yer aldı. Gecede sahneye davet edilen oyuncu Volkan Severcan da şarkıcılık yeteneğini gösterdi.

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