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  4. Fuarda görücüye çıkan yatlar ve tekneler büyük ilgi gördü

Fuarda görücüye çıkan yatlar ve tekneler büyük ilgi gördü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 16:35 | Son Güncelleme

Kocaeli’de düzenlenen “Marmara Boat Show” fuarında yatlardan teknelere, karavanlardan arazi araçlarına kamp ve deniz araçları ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.Marmara Uluslararası Deniz Araçları, Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı, “Marmara Boat Show” İzmit’te bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Fuar Merkezinde kapılarını doğa ve deniz tutkunlarına açtı.

Kocaeli’de düzenlenen “Marmara Boat Show” fuarında yatlardan teknelere, karavanlardan arazi araçlarına kamp ve deniz araçları ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

Marmara Uluslararası Deniz Araçları, Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı, “Marmara Boat Show” İzmit’te bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Fuar Merkezinde kapılarını doğa ve deniz tutkunlarına açtı. 4 gün boyunca devam ziyaretçilere açık olacak fuar, düzenlenen törenle başladı. Fuar alanına getirilen yat, karavan, tekneler başta olmak üzere birçok deniz ve doğa aracı ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Ziyaretçiler, kendi bütçelerine göre satın almak istedikleri deniz araçlarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Yaklaşık 400 bin TL fiyatı bulunan yatlar ise ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Büyük ilgi gören fuarın açılış törenine Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ilçe belediye başkanları, fuar görevlileri, STK temsilcileri ve ziyaretçiler katıldı.

"Kentin geleceğine dair bir katkı olarak görüyorum"
Törenin açılışında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Turizm adına çalışmalarımız önümüzdeki süreçte devam edecek. Bugün düzenlenen Boat Show’un yanında, doğaseverlere ilişkin özellikle karavan ve kampçılık ile ilgili imkanların da burada tanıtılıyor olmasının ayrıca kentin geleceğine dair bir katkı olarak görüyorum. Şu anda Ormanya adıyla markalaşan ve kentimizin Kartepe bölgesinde yer alan noktamız, uluslararası kampseverler ve karavanla gezenler için bir destinasyon noktası olmuştur. Kısa sürede deniz seviyesinden kayak merkezlerine çıkılabilen bir şehirdir. Bu şehir kıyı şeritlerindeki 6 tane mavi bayraklı plajıyla deniz sporları için önemli bir noktadır” diye konuştu.

Kocaeli’de ilk kez düzenlenen fuarda deniz araçları büyülüyor
Başkan Büyükakın’ın ardından konuşan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, kentte yapılan turizm çalışmaları hakkında bilgiler vererek, fuarın önemine vurgu yaptı. Yapılan konuşmaların ardından kurdele kesimi ile fuar açıldı. Açılış töreninin ardından ziyaretçilerde, stantları dolaşarak tekne, bot, yat, karavanları inceleme fırsatı buldu. Kocaeli’de ilk kez düzenlenen fuarı gezenler duydukları memnuniyeti dile getirerek, İstanbul dışında bir denizcilik fuarı ziyaret etmenin kendilerini heyecanlandırdığını ifade ettiler.

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