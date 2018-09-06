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Fuarda "koç güzellik yarışması"

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 11:36 | Son Güncelleme

Fuarda "koç güzellik yarışması"

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, DLG Fuarcılık ve Önder Çiftçi Birliği tarafından düzenlenen Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarı etkinlikleri kapsamında koç güzellik yarışması yapıldı.

Karaevli Mahallesi'ndeki fuar alanında düzenlenen ve 10 yetiştiricinin katıldığı yarışmada jüri, ırk özelliklerini en iyi taşıyan ve "en bakımlı koç" kategorisinde değerlendirme yaptı.

Tekirdağ Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cemallettin Toluca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu tür yarışmaların yetiştiricileri motive etmek ve daha iyi hayvan bakmaya yönlendirmek için yapıldığını söyledi.

Yarışmada, en güzel koçu seçmek için küçükbaş hayvancılık konusunda uzman 5 kişilik jürinin değerlendirme yaptığını ifade eden Toluca, "Bu yarışmada öncelikle her bir hayvanın ırk özelliğini taşımasına bakıyoruz. Yani bu hayvanlar, merinos ırkının en iyi özelliklerini taşıyor mu ondan sonra da sağlıklı bir vücut yapısına sahipler mi, bunlara bakıyoruz." dedi.

Toluca, yarışmada yetiştiricilerin de değerlendirildiğini, hayvanların bakımlı olup olmadıklarının da derecelendirildiğini kaydetti.

Yarışmada dereceye giren yetiştiricilere çeşitli hediyeler verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Fuar koç tarım teknoloji Tekirdağ yarışma

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