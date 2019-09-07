HABER

Fuar'da onur konuğu Kahramanmaraş'a ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2019 12:12 | Son Güncelleme

 BU yıl 88'inci kez kapılarını açan İzmir Enternasyonal Fuarı'nın onur konuğu illerinden Kahramanmaraş'ın standındaki özel lezzetler, el işi ürünler ve kentin kültürünü yansıtan öğeler, büyük ilgi gördü.

Melis KARAKUZULU - Davut CAN / İZMİR, (DHA) - BU yıl 88'inci kez kapılarını açan İzmir Enternasyonal Fuarı'nın onur konuğu illerinden Kahramanmaraş'ın standındaki özel lezzetler, el işi ürünler ve kentin kültürünü yansıtan öğeler, büyük ilgi gördü.

88'inci İzmir Enternasyonal Fuarı'nın bu yılki onu konuğu illerinden biri Kahramanmaraş oldu. Kültürel değerlerini İzmir'den dünyaya tanıtmak amacıyla fuar alanının 1-B No'lu holü Kahramanmaraş'a ayrıldı. Yöreye özgü birçok ürünün sergilendiği bölümde Kahramanmaraş'ın ahşap oyması ürünlerine büyük yer verildi. Bir oyma ustasının ziyaretçilerin önünde zanaatını sergilediği alanda, büyük boylardaki ahşap oyma sandıklar ve süs eşyaları dikkat çekti. Alanın bir kısmında kurulan sahnede ise müzisyenler saz çalıp, yöreye özgü türküleri seslendirdi. Ziyaretçiler, Kahramanmaraş dondurmalarının satıldığı stantlarda uzun kuyruklar oluşturdu. Yöresel baharatlar, kuru sebzeler ile salçaların sergilendiği standlara ilgi gösteren ziyaretçiler, bir yandan kentin kültürünü yakından tanırken bir yandan da alışveriş yaptı. Kalabalığın akın ettiği holde, Kahramanmaraş'ın meşhur el nakışı ürünleri de dikkat çekti.

TEM'i kilitleyen kaza! 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştuTEM'i kilitleyen kaza! 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu
PAÜ Bozkurt’taki depremle ilgili rapor hazırladıPAÜ Bozkurt’taki depremle ilgili rapor hazırladı
Fuar'da onur konuğu Kahramanmaraş'a ilgiFuar'da onur konuğu Kahramanmaraş'a ilgi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

EURO 2020 Elemeleri'nde geceye damga vuran maç

EURO 2020 Elemeleri'nde geceye damga vuran maç

New York'u salladı! Ayşe Hatun Önal rüzgarı

New York'u salladı! Ayşe Hatun Önal rüzgarı

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

İmamoğlu'ndan Yenikapı'daki araçlarla ilgili yeni açıklama

İmamoğlu'ndan Yenikapı'daki araçlarla ilgili yeni açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan Kaftancıoğlu'nun hapis cezasına ilk yorum

Kılıçdaroğlu'ndan Kaftancıoğlu'nun hapis cezasına ilk yorum

Diyarbakır Valiliği'nden 'kayyum' açıklaması

Diyarbakır Valiliği'nden 'kayyum' açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan araç ihalesi açıklaması

İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan araç ihalesi açıklaması

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

İSPARK'larda dikkat çeken görüntü!

İSPARK'larda dikkat çeken görüntü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mahkemenin kararı avukatı gözyaşlarına boğdu

Mahkemenin kararı avukatı ağlattı! Arkadaşı ise bayıldı

Feci kaza! kafa kafaya çarpıştılar: 1 ölü, 3 yaralı

Feci kaza! kafa kafaya çarpıştılar: 1 ölü, 3 yaralı

Son dakika: İnfaz emirlerini veren DEAŞ'lı terörist İstanbul'da yakalandı

İnfaz emirlerini veren DEAŞ'lı terörist İstanbul'da yakalandı

FSM'de polisten kaçan araç kaza yaptı! Trafik durdu

FSM'de hareketli dakikalar! Trafik durdu

Muhabbet kuşlarının can çekiştiğini görünce suni teneffüs yaptı

Can çekiştiğini görünce suni teneffüs yaptı ama...

İzmir Enternasyonal Fuarı 88. kez kapılarını açtı

88'inci kez kapılarını açtı! İzmirliler akın etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.