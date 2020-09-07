Fuat Ocak kimdir, ne yaptı? Fuat Ocak tutuklandı mı? Kayınvalidesi vurulan Gökçen Ocak: "Ölmek istemiyorum"

İstanbul Maltepe'de oturduğunu aktaran Gökçen Ocak, aylardır eşinin amcası Fuat Ocak tarafından tehdit ve taciz edildiğini anlatan bir video çekerek sosyal medya kullanan vatandaşlardan yardım istedi. 5 yaşında bir kısı olan Gökçen Ocak Maltepe Gülsuyu Mahallesi'nde yaşıyor. Fuat Ocak kimdir, tutuklandı mı?
Son günlerde sosyal medyadan sesini duyurmaya çalışan ve ölmek istemiyorum açıklamaları yapan kadınlara bir yenisi daha eklendi. Eşinin amcası Fuat Ocak tarafından aylardır yaşadığı tehdit ve tacizleri anlatan Gökçen Ocak "Ölmek istemiyorum" diyerek bir video çekti. Sosyal medyadan eşinin amcası Fuat Ocak'a ve yakınlarına ait tehdit ve taciz içerikli videosunu da yayınlayan Gökçen Ocak yetkililerden yardım istedi. GerçekGündem'de yer alan habere göre Gökçen’in hem adli mercilerden hem de kamuoyundan talebi çok net: “Ben ölmeden adaleti sağlasınlar. Ben ölmeden duyun sesimi.” Fuat Ocak'ın oğlu Aykut Ocak tarafından eşinin annesinin silahla vurulduğunu aktaran Gökçen Ocak, Fuat Ocak ve ailesinden tehdit almaya devam ediyor. Sosyal medyada gündem olan olayda #FuatOcakTutuklansın hashtagiyle kullanıcılar Gökçen Ocak'a destek olmaya çalışıyor. Peki Fuat Ocak tutuklandı mı?
Fuat Ocak olayı nedir araştırılıyor. Gökçen Ocak'ın Maltepe Gülsuyu Mahallesi'nde eşi ve kızıyla yaşadığı binada eşinin birçok akrabası da oturuyor. Gökçen Ocak, 13 Nisan 2020 tarihinde kayınvalidesinin, eşinin kuzeni Aykut Ocak tarafından vurulduğunu, eşinin amcası Fuat Ocak'ın ise onları sürekli tehdit ettiğini açıkladı. Tehditler artınca Gökçen Ocak'ın ailesi şikayetini geri çekmiş ama tehditler gelmeye devam etmiş. Aykut Ocak’ın yargılaması tutuklu devam ediyor. Kayınvalide ise olayı yaralı olarak atlatmış. Şikayetlerini geri çekmelerine rağmen sürekli ölüm tehditleri alan Gökçen Ocak, çektiği bir videoda eşinin amcası Fuat Ocak'ın tehdit ederek cinsel uzvunu göstermeye çalıştığı da görülüyor. Birçok kez karakola giderek şikayetçi olduğunu, uzaklaştırma kararı çıkartıldığını fakat Fuat Ocak’ın tehditlerine devam ettiğini belirtiyor.
Çektiği videolarda ve Twitter'dan paylaştığı tweeltlerde yardım isteyen Gökçen Ocak, şikayetlerini geri aldıktan sonra ölüm tehditlerinin daha çok arttığını aktarıyor. Silahlı yaralamaya ilişkin duruşma 2 Ekim’e ertelenmiş. Gökçen Ocak, Fuat Ocak’ın kendisini “Oğlum adam değil ki sizi doğru düzgün vuramadı, bu sefer ben sizi kökten halledeceğim” şeklinde tehdit ettiğini söylüyor.
Gökçen Ocak şikayetini geri çektikten sonra tehditlerin daha çok arttığını daha sonra Fuat Ocak'ın cinsel uzvunu açmaya çalıştığı ve ölüm tehdidi ettiği videoyu alarak tekrar polise gittiğini belirtti. Video sonrasında gözaltına alınarak nezarette tutulan Fuat Ocak’ın sabah savcılığa çıkarılarak serbest bırakıldığını ve bugün tekrar eve geldiğini anlatan Gökçen Ocak, “Fuat Ocak ve Aykut Ocak’ın caydırıcı ceza alması için elimden geleni yapmak istiyorum” dedi.
Twitter'da kısa sürede gündem olduktan sonra ve haberlerinin yayımlanmasından sonra Gökçen Ocak evleri basılarak yine ölümle tehdit edilmiş.
Gökçen Ocak yetkililerden destek istediği videoda şunları söylüyor:
“Bu süreçte kadın arkadaşların ve duyarlı bütün vatandaşların desteğini istiyorum. Beni orada lütfen yalnız bırakmasınlar. Bana ses olsunlar. Ben yaşamla ölüm arasındaki o ince çizgideyim. Kendi kapımızın önüne çıkmaktan korkuyoruz, kızım için korkuyorum, her gün tehdit altındayız. Ben ölmeden bana adalet sağlasınlar. Kayınvalidem için de kendim için de adalet istiyorum. Ben ölmeden duyun sesimi. Ben öldükten sonra gelecek adaleti istemiyorum. Çocuğumun yetimhanelerde büyümesini istemiyorum, toprağın altına girmek istemiyorum.”
Fuat Ocak'ın yaptıklarını paylaşan Gökçen Ocak'a birçok kişiden destek geldi. Bazı Twitter kullanıcıları farklı yerlere taşınmaları için önerilerde bulununca Gökçen Ocak; "Evliyim eşim ve eşimin ailesiyle yaşıyoruz hepimiz bu tehditler altındayız fakat ev taşıyacak ve kira ödeyecek durumumuz yok" yanıtını verdi. Gökçen Ocak kendilerine yetkililerin yardım eli uzatmasını bekliyor.