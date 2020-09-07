Fuat Ocak kimdir, ne yaptı? Fuat Ocak tutuklandı mı? Kayınvalidesi vurulan Gökçen Ocak: "Ölmek istemiyorum"

İstanbul Maltepe'de oturduğunu aktaran Gökçen Ocak, aylardır eşinin amcası Fuat Ocak tarafından tehdit ve taciz edildiğini anlatan bir video çekerek sosyal medya kullanan vatandaşlardan yardım istedi. 5 yaşında bir kısı olan Gökçen Ocak Maltepe Gülsuyu Mahallesi'nde yaşıyor. Fuat Ocak kimdir, tutuklandı mı? FUAT OCAK KİMDİR, TUTUKLANDI MI? Son günlerde sosyal medyadan sesini duyurmaya çalışan ve ölmek istemiyorum açıklamaları yapan kadınlara bir yenisi daha eklendi. Eşinin amcası Fuat Ocak tarafından aylardır yaşadığı tehdit ve tacizleri anlatan Gökçen Ocak "Ölmek istemiyorum" diyerek bir video çekti. Sosyal medyadan eşinin amcası Fuat Ocak'a ve yakınlarına ait tehdit ve taciz içerikli videosunu da yayınlayan Gökçen Ocak yetkililerden yardım istedi. GerçekGündem'de yer alan habere göre Gökçen’in hem adli mercilerden hem de kamuoyundan talebi çok net: “Ben ölmeden adaleti sağlasınlar. Ben ölmeden duyun sesimi.” Fuat Ocak'ın oğlu Aykut Ocak tarafından eşinin annesinin silahla vurulduğunu aktaran Gökçen Ocak, Fuat Ocak ve ailesinden tehdit almaya devam ediyor. Sosyal medyada gündem olan olayda #FuatOcakTutuklansın hashtagiyle kullanıcılar Gökçen Ocak'a destek olmaya çalışıyor. Peki Fuat Ocak tutuklandı mı?

FUAT OCAK OLAYI NEDİR? Fuat Ocak olayı nedir araştırılıyor. Gökçen Ocak'ın Maltepe Gülsuyu Mahallesi'nde eşi ve kızıyla yaşadığı binada eşinin birçok akrabası da oturuyor. Gökçen Ocak, 13 Nisan 2020 tarihinde kayınvalidesinin, eşinin kuzeni Aykut Ocak tarafından vurulduğunu, eşinin amcası Fuat Ocak'ın ise onları sürekli tehdit ettiğini açıkladı. Tehditler artınca Gökçen Ocak'ın ailesi şikayetini geri çekmiş ama tehditler gelmeye devam etmiş. Aykut Ocak’ın yargılaması tutuklu devam ediyor. Kayınvalide ise olayı yaralı olarak atlatmış. Şikayetlerini geri çekmelerine rağmen sürekli ölüm tehditleri alan Gökçen Ocak, çektiği bir videoda eşinin amcası Fuat Ocak'ın tehdit ederek cinsel uzvunu göstermeye çalıştığı da görülüyor. Birçok kez karakola giderek şikayetçi olduğunu, uzaklaştırma kararı çıkartıldığını fakat Fuat Ocak’ın tehditlerine devam ettiğini belirtiyor. FUAT OCAK: "BEN SİZİ KÖKTEN HALLEDECEĞİM" Çektiği videolarda ve Twitter'dan paylaştığı tweeltlerde yardım isteyen Gökçen Ocak, şikayetlerini geri aldıktan sonra ölüm tehditlerinin daha çok arttığını aktarıyor. Silahlı yaralamaya ilişkin duruşma 2 Ekim’e ertelenmiş. Gökçen Ocak, Fuat Ocak’ın kendisini “Oğlum adam değil ki sizi doğru düzgün vuramadı, bu sefer ben sizi kökten halledeceğim” şeklinde tehdit ettiğini söylüyor.