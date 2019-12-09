Fuat Oktay: 2022 yılında işsizliği yüzde 9,8'e indirmeyi hedefliyoruz

Arda ERDOĞAN-Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "2020 yılında 2019 yılına göre istihdamın 1 milyon 52 bin kişi artması, işsizlik oranının ise yüzde 11,8’e gerilemesi beklenmektedir. Yeni Ekonomi Programı'na göre önümüzdeki üç yılda istihdamı 3,2 milyon kişi artırarak 2022 yılında işsizliği yüzde 9,8’e indirmeyi hedefliyoruz" dedi.

TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplandı. Oturuma katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, yürütme adına 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ve 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifinin sunuş konuşmasını gerçekleştirdi. Oktay, 2020 yılı bütçesini, toplumun tüm kesimlerini kapsayan sürdürülebilir ekonomik kalkınma ve toplumsal refah artışı için bir fırsat olarak gördüklerini ifade etti. 2019 yılının yüzde 0,5 oranında büyüme ile kapatılmasını öngördüklerinin altını çizen Oktay, "Yeni Ekonomi Programı'nda öngörülen para ve maliye politikaları koordineli bir biçimde uygulanmaya devam edecektir. Bunun yanı sıra yargı reformu stratejisi ve vergi reformu gibi temel alanlarda öngörülebilirliği güçlendirecek adımlarla ekonomide yapısal dönüşüm, enflasyonu daha da aşağıya çekerken ekonominin sürdürülebilir bir büyüme patikasına oturmasına da yardımcı olacaktır. Bu çerçevede, 2020 yılı büyüme hedefimiz yüzde 5 olarak belirlenmiştir" dedi.

'ENFLASYONUN 2022'DE YÜZDE 4,9'A DÜŞMESİNİ BEKLEMEKTEYİZ

Oktay, döviz kurlarındaki yükselme ve fiyatlama davranışlarında ortaya çıkan bozulma sonucunda 12 aylık tüketici enflasyonunun Ekim 2018'de yüzde 25,2 seviyesine çıktığını kaydederek, "Para ve maliye politikaları arasındaki güçlü koordinasyon, petrol ve diğer emtia fiyatlarındaki aşağı yönlü hareket, kamu fiyatlama mekanizmaları ile kur kaynaklı fiyat dalgalanmalarının tüketici enflasyonu üzerindeki etkisinin yumuşatılması ve enflasyonla mücadele çerçevesinde gösterilen toplumsal destek neticesinde enflasyon düşüş eğilimine girmiştir. Bu çerçevede tüketici enflasyonu, 2018 yılı sonunda Yeni Ekonomi Programı tahminleriyle uyumlu olarak yüzde 20,3 seviyesine ve 2019 Kasım ayı itibarıyla da yüzde 10,56 seviyesine gerilemiştir. 2019 yıl sonunda TÜFE’nin Yeni Ekonomi Programı hedefi olan yüzde 12 seviyesinin altında gerçekleşmesi öngörülmektedir. Yeni Ekonomi Programı’nda öngörülen politikaların hayata geçirilmesiyle enflasyonun kalıcı olarak düşük, tek haneli seviyelere indirilmesi temel hedeflerimizdendir. Bu çerçevede, enflasyonun 2020 yılında yüzde 8,5’e, 2022 yılında ise yüzde 4,9’a düşmesini beklemekteyiz" diye konuştu.

'2020'DE İSTİHDAM 1 MİLYON 52 BİN ARTMASI BEKLENMEKTE'

İşsizlik oranının 2019 yıl sonunda yüzde 12,9 olarak gerçekleşmesini beklediklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "2020 yılında 2019 yılına göre istihdamın 1 milyon 52 bin kişi artması, işsizlik oranının ise yüzde 11,8’e gerilemesi beklenmektedir. Yeni Ekonomi Programı’na göre önümüzdeki üç yılda istihdamı 3,2 milyon kişi artırarak 2022 yılında işsizliği yüzde 9,8’e indirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Oktay, 2020 bütçesinde eğitime ayrılan kaynağın 176,1 milyar olacağını , böylelikle bütçe giderlerinin yaklaşık yüzde 16,1'ini tek başına eğitime ayırdıklarını kaydetti.

'2020'DE 5 KUYU DAHA AÇILACAK'

Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) projesi ile Asya'yı Avrupa'ya bağlayarak bölgedeki enerji üssü olma iddiasını gerçekleştirmeye devam ettiklerini ifade eden Oktay, şunları kaydetti:

"Ülkemize ve Avrupa'ya doğal gaz arz edecek TürkAkım projesinin de inşaat ve imalatı tamamlanmıştır. Fatih ve Yavuz gemilerimiz, Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine devam etmektedir. Milli gemilerimiz ile 2020 yılı içerisinde 5 kuyu daha açarak petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerinde aktif bir strateji izlemeye devam edeceğiz."

'GÜVENLİ BÖLGENİN TANINMASINI SAĞLADIK'

Oktay, Barış Pınarı Harekatı ile bölgede 4 bin kilometreyi aşkın alanı terörden arındıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Sahadaki kararlı duruşumuzu diplomatik hamlelerle perçinledik. Aynı zamanda ABD ve Rusya ile sağlanan mutabakatlarla harekâtın meşruiyetinin tescil edilmesini ve güvenli bölgenin tanınmasını sağladık. Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde terörle mücadelemiz bu alanda terör tamamıyla temizlenene kadar sürecektir. Bu vesileyle tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize ise hayırlı ve uzun ömürler diliyorum."

Oktay, Libya ile yapılan 'Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Mutabakat Muhtırası’na ilişkin ise, "Türkiye ne Kıbrıs'ta, ne Ege'de, ne de Doğu Akdeniz'deki hak ve çıkarlarından en küçük bir taviz vermeyecektir" değerlendirmesinde bulundu.

'HEM MASADA HEM SAHADA KAZANAN TÜRKİYE VARDIR'

Oktay, konuşmasında Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve NATO gibi kuruluşların Türkiye'ye karşı üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Milletimizin topyekûn desteğiyle yurt içinde ve yurt dışında terörle kararlılıkla mücadele etmeye devam ediyoruz. Güvenlik güçlerimiz ve silahlı kuvvetlerimiz etkin, caydırıcı ve saygın nitelikleriyle yurt içinde Kıran ve yurt dışında da Pençe gibi operasyonları başarıyla sürdürerek terör tehdidini kaynağında yok etmektedir. Türk milletine ihanet eden FETÖ üyeleri gibi yurt dışına kaçarak kurtulacağını zanneden hainler de Türk adaletine hesap vermekten kaçamamaktadır. Nerede olurlarsa olsunlar, bulup adalete teslim etmeye devam edeceğiz. Artık başka ülkelerin belirlediği çerçevede değil, kendi menfaatleri çerçevesinde hareket eden; hem masada hem sahada kazanan bir Türkiye vardır. Bundan sonra da bölgemizde ve dünyada, ecdadımızın, medeniyetimizin bize işaret ettiği insan odaklı politikalarımızı uygulamayı sürdüreceğiz. Yurt içinde ve yurt dışında terörle kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz."

'BÜTÇEYİ MALİ DİSİPLİNDEN TAVİZ VERMEYECEĞİMİZ BİR YAPI ÜZERİNE İNŞA ETTİK'

Oktay, 2020 yılı merkezi yönetim bütçesinin küresel düzeyde finansal dalgalanmaların ve ticaret savaşlarının yaşandığı, Türkiye'nin jeopolitik risk ve tehditlere maruz kaldığı bir ortamda hazırlandığına dikkati çekti. 2020 bütçesinin nihai amacının, vatandaşların refahını artırmak ve vatandaşlara daha hızlı ve kaliteli hizmet sunumunu sağlamak olduğuna işaret eden Oktay, "Uluslararası alanda ise Hükümetimizin tüm dönemlerinde olduğu gibi, bu dönemde de ülkemiz bölgesinde yükselen ekonomik ve siyasi bir güç olmaya devam etmektedir. Bütçeyi, mali disiplinden taviz vermeyeceğimiz, kamu gelirlerinin artırılacağı, kamu harcamalarında etkinliğin sürdürüleceği ve tasarrufların üretken alanlara yönlendirileceği bir yapı üzerine inşa ettik" dedi.

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