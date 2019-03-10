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Fuat Oktay: 25 bin dolarları da gördüğümüz günler gelecek, bunun için 1 Nisan önemli

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2019 23:51 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat Konfederasyonu ve Çekerekliler Derneği tarafından Eyüpsultan Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Yozgatlılar Eyüpsultan'da buluşuyor" etkinliğine katıldı.

Fuat Oktay: 25 bin dolarları da gördüğümüz günler gelecek, bunun için 1 Nisan önemli

İlkay DİKİCİ/İSTANBUL,(DHA)-CUMHURBAŞKANI yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat Konfederasyonu ve Çekerekliler Derneği tarafından Eyüpsultan Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Yozgatlılar Eyüpsultan'da buluşuyor" etkinliğine katıldı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay etkinlikte yaptığı konuşmada, “Biz Türkiye'yi ileri ülkeler seviyesine götürme ve ileri medeniyetler seviyesine çıkarma hedefine kilitlendik mi kilitlendik. İçeriden veya dışarıdan her kim ne yapmaya çalışırsa çalışsın bizi o hedefimizden geri döndüremez. Dolayısıyla bugün ki 10 bin dolarlar da yeterli değildir. Yeni hedefler koyarız ve biz yılmadan usanmadan o hedeflere koşarız. İnşallah 20 bin dolarları da 25 bin dolarları da gördüğümüz günler gelecek. Bunun için 1 Nisan önemli, bunun için 31 Mart önemli." dedi.

"BİZ GEREKLİ TEDBİRLERİ ALDIK ALMAYA DA DEVAM EDECEĞİZ"
Fuat Oktay, “Demokrasimize, kalkınmamıza ve ekonomimize... Ekonomimize diye ısrarla söylüyorum çünkü bizi terörle yıldıramayacaklarını anlayanlar Ağustos'tan beri ekonomiye saldırmaya başladılar. Ekonomi de manipülasyonlara gitmeye başladılar. Zannettiler ki, benim Yozgatlı hemşerim, Eyüplü hemşerim, İstanbullu hemşerim patatesle, soğanla, biberle liderini yalnız bırakacak. Biz gerekli tedbirleri aldık almaya da devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

"SINIRLARIMIZIN GÜVENLİĞİ ONURUMUZDUR"
Oktay, “Sınırlarımızın güvenliği onurumuzdur ve buralarda terör yuvalarına asla göz yummayacağız. Sizlerin desteği bizimle olduğu sürece, Allah'ın izniyle kimse Türkiye'nin önünü kesemez. Bunu biz, Fırat Kalkanı'nda da gösterdik, Zeytindalı'nda da gösterdik, Münbiç'de de göstereceğiz, Fırat'ın doğusunda da göstereceğiz. Daha çok mücadele etmeye var mısınız?" diye seslendi.
Oktay Sözlerini şöyle tamamladı:
İçinde bulunduğumuz Eyüpsultan ilçemize özellikle ulaşımı kolaylaştırmaya yönelik pek çok eser kazandırdık. İlçe genelinde 274 bin metre doğalgaz hattı döşedik. Henüz doğalgaz gitmeyen semtlerimize de en kısa sürede ulaştıracağız. Eyüp Stadının içindeki spor salonu artık kullanılamaz hale geldiği için yıktık. Yerine en kısa sürede yenisini yapıyoruz. İstanbul'da aşk ile sevda ile durmak yok yola devam.

(FOTOĞRAF)

Fuat Oktay: 25 bin dolarları da gördüğümüz günler gelecek, bunun için 1 Nisan önemli

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