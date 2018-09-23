FUAT OKTAY: 29 EKİM'DE HAVALİMANIMIZI AÇIYORUZ

Özgür Deniz KAYA-İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL, (DHA)

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Yeni Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne katıldı. Oktay, "Kısmet olursa, 29 Ekim'de havalimanımızı açıyoruz. Zaten bunun gerekli testleri yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanı'mız kendileri de fiilen indiler. Dolayısıyla bu güven anlamında, en üst düzeyde bir güvenin göstergesidir." dedi.

"Ayakları Yere Basmayan İlk Festival" sloganıyla Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve İBB tarafından düzenlenen, sponsorları arasında Demirören Medya Grubu'nun da bulunduğu TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, bugün son erdi.

"AVRUPA'NIN EN BÜYÜK HAVALİMANI OLACAK"

Festivalde bugünkü etkinlileri takip ederek, dereceye giren yarışmacılara ödüller takdim eden Fuat Oktay, basın mensuplarının soruları üzerine, "Cumhurbaşkanı'mız da sabah açıkladı. Kısmet olursa, 29 Ekim'de havalimanımızı açıyoruz. Zaten bunun gerekli testleri yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanı'mız kendileri de fiilen indiler. Dolayısıyla bu güven anlamında en üst düzeyde bir güvenin göstergesidir. Şu andaki festivalle ilgili tüm hava araçlarımız iniş ve kalkışı buradan yapıyorlar. Dünyanın en büyük havalimanlarından. Avrupa'nın en büyük havalimanı olmuş olacak. İnşallah bunun işletme boyutunda da çok hızlı bir şekilde sonuçlarını yine görüyor olacağız, lojistik boyutta da. İstanbul zaten "hub" olmuştu. Bu gelişerek de devam edecek" açıklamasında bulundu.