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Fuat Oktay: 4 bin FETÖ üyesi hakim ve savcı tasfiye edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 14:54 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcı Fuat Oktay yaptığı son dakika açıklaması "Adalet teşkilatımıza sızan 4 bin FETÖ üyesi hakim ve savcı tasfiye edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Fuat Oktay: 4 bin FETÖ üyesi hakim ve savcı tasfiye edildi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay hakim ve savcı atama töreninde konuştu.

İşte Oktay’ın sözlerinden satır başları:

17-25 Aralık girişimi ve 15 temmuz hain darbe teşebbüsü hepimizi yargının tarafsız ve bağımsız olmasının ne kadar büyük önem taşıdığını hepimize göstermiştir.

Yargı, içindeki FETÖ'cüleri en hızlı temizleyen kurum olmuştur. 4 bin civarında FETÖ üyesi hakim ve savcı tasfiye edilmiştir. Aslında bunlara hakim ve savcı demek doğru değildir. Bunlar hakim ve savcı elbisesi giymiş hainlerden başka bir şey değildir.


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Okuyucu Yorumları 4 yorum
evet sadece adalet teşkilatına sızdılar
sızdılar derken? zaten siz getirmemişmiydiniz
yalanınızı yeyim şuna yargıyı tamame akp.li yapacağız deseniz daha inandırıcı olur
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