Fuat Oktay, AA Editör Masası'na konuk oldu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Bir ülkenin çıkarları doğrultusunda oluşturduğu yaptırım kararlarına tüm ülkelerin uymasını beklemek, her şeyden önce anlamlı ve adil değil." dedi. Oktay, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı. "Türkiye ve ABD, Adalet ve İçişleri Bakanları için daha önce alınan yaptırım kararlarını karşılıklı olarak kaldırdı. ABD, İran'a yönelik yaptırım kararının kapsamını da genişleterek uygulamaya başladı. Türkiye, yaptırımlardan muaf tutulacak 8 ülke arasında yer alacak mı? İki ülke ilişkilerindeki normalleşme sürecinin önümüzdeki dönemde Türk ekonomisine yansıması nasıl olacak?" sorusuna Oktay, "Bu coğrafyada yaşamanın bir bedeli var, o bedel güçlü olmayı gerektiriyor. Bu sadece bugünle alakalı bir olay değil, 100 yıl öncesine bakalım aynı şeyi görüyoruz, bin yıl öncesine bakalım aynı şeyi görüyoruz, bugün de aynı şey. Ekonomik, askeri, siyasi ve sosyal anlamda güçlü olmak zorundasınız, yani istikrar sahibi olmak zorundasınız." karşılığını verdi.

Oktay, Türkiye'deki sistem değişikliğinin, siyasi ve sosyal anlamda güçlü olmanın gereğini yerine getirdiğine işaret ederek, 1,5 yıllık ortalama hükümet ömürlerinden bugün, seçimin bitmesiyle hükümetin, başkanın kim olacağının belli olduğu 5 yıllık bir sürece gelindiğini söyledi. Bunun "otomatik bir istikrar" getirdiğini belirten Oktay, Türkiye'nin ekonomik verilerine bakıldığında finans kurumlarının yapısının, Avrupa Birliği dahil dünyadaki birçok ülkeden çok daha iyi şartlarda olduğunu vurguladı. Fuat Oktay, seçim sonrasında Türkiye'nin birdenbire bir manipülasyonunun içerisine girdiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu: "Bu manipülasyon direk bizimle alakalı bir şey değildi. 'Siz istikrar mı istiyorsunuz? Biz buna müsaade etmeyeceğiz.' Bu uluslar arası bir şey. Yanı başımızda Suriye ve Irak olayını yaşıyoruz. Biz, bütün gücümüzle bununla topyekun mücadele ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Hazine ve Maliye Bakanlığımızın bütün çalışmaları tek elden koordine ettiği yeni sistemin faydasını burada ciddi şekilde gördük. Bir başka ülkenin, hemen yanı başımızdaki Rusya'yı bile alsanız birkaç yılda atlatabildiği bir şeyin en kötüsünü biz geride bıraktık. Ekonomik anlamda türbülansın içine sokulmaya çalışılan Türkiye'ye baktığınızda, siyasi anlamda da birçok manipülasyonun olduğunu görüyorsunuz. Anlamsız bir şekilde bakanlarımıza uygulanan yaptırımlar da bunun içindedir. Farklı şekilde getirilmeye çalışılan manipülasyonlar da bunun içindedir. Neredeyse akşam sabah twitlerle yaşadığımız herkesin hafızalarında."

- "Ülkemi soğukta bırakamam" Bununla topyekun mücadele edilip, sorunlar geride bırakıldığında, bunun siyasi yansımalarının görüldüğünü aktaran Oktay, "Bizim en büyük varlıklarımızdan birisi Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Uluslararası alandaki saygınlığı, liderlerle olan çok yakın, dinamik işbirliği, içeride aldığımız tedbirlerin yanı sıra uluslar arası alanda yapılan ciddi işbirliğiyle ne olduğunun anlatılması, bunu hızlı şekilde geri bırakmamızı sağlayan sebeplerden birisi." diye konuştu. Oktay, dövizin, doların, iç politikaların ekonomide silah olarak kullanıldığı bir dönemin yaşandığına dikkati çekerek, bir yere bir yaptırım kararı alınacaksa, bunun adresinin Birleşmiş Milletler olduğunu, buna da herkesin uyduğunu hatırlattı. "Birleşmiş Milletler 5'ten büyüktür." dediklerini anımsatan Oktay, "Bir ülkenin çıkarları doğrultusunda oluşturduğu yaptırım kararlarına tüm ülkelerin uymasını beklemek, her şeyden önce anlamlı ve adil değil. İran yaptırımlarına baktığımızda bizim komşumuz. Türkiye'ye baktığımızda petrol, enerji konusunda dışa bağımlı bir ülke. Yani kış geldiğinde, benim kendi ülkemi enerji anlamında besliyor olmam lazım. Soğukta bırakamam." değerlendirmesinde bulundu.

- "Türkiye büyük, ilkeleri olan bir ülke" Türkiye'nin "A ülkesinin, B ülkesiyle ilişkisi bozuldu, ben doğalgaz alayım mı, almayım mı?" diye bir politikasının olamayacağının altını çizen Oktay, şunları kaydetti: "Türkiye büyük bir ülke. İlkeleri olan bir ülkedir Türkiye. Özellikle uluslar arası ilişkilerde, alanlarda bir karar alıyorsa bunun gerekçesi vardır, bunu anlatır, kurallar çerçevesinde yapar ve açıktır Türkiye. Birilerinin hoşuna gitmiyor olabilir ama... Bizim dış politika konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın çok açık ve net oluyor olması ilk etapta belki bazılarına biraz ağır geliyor olabilir ama sonrasında bu uluslar arası anlamda liderler bazında da çok ciddi kabul görmeye başlıyor. 'Evet, bir şey yanlışsa söylersiniz bunu biliyoruz, bunun karşısında da durursunuz, bedeli varsa bile bunu ödersiniz.' Ama burada bir ahlaki boyut da var Türkiye'nin duruşunda. Biz, bir komşumuz, özellikle enerji alanında çok derin ilişkilerimizin olduğu bir enerji arzını sağlayan bir ülkeyle bir günde bizim her şeyi kesme şansımız yok. Bunu zaten defalarca ifade ettik."