Fuat Oktay, AA Editör Masası'na konuk oldu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye, kendisine karşı hiçbir tehdide, hiçbir yerde, hiçbir oluşuma müsaade etmeyecektir. Bu kararlılığı sergilemiştir, bunun gereğini yapmıştır." dedi. Oktay, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı. Münbiç'te Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD unsurlarının ortak devriye görevine başlamasına ve Fırat'ın doğusunun terör örgütlerinden temizlenmesi konusunda Türkiye'nin nihai hedefine ulaşmasına ilişkin Oktay, Türkiye'nin bu konudaki yaklaşımının her zaman çok net olduğunu belirtti. Oktay, şu değerlendirmelerde bulundu: "İlk etapta güney sınırımızda olan bu oluşumdan, sınır hattında oluşturulan koridordan ne kadar rahatsız olduğumuz ve PKK'nın, adını ne olarak koyarsanız koyun, YPG, PYD deyin, nihayetinde PKK'nın uzantısıdır, böyle bir oluşuma izin vermeyeceğimizi başından beri ifade ettik ama ne yazık ki muhataplarımızın bu iletişimi almaktaki güçlüğü bizi başka tedbirler almaya itti. Bu da zaten Fırat Kalkanı ile başladı, 15 Temmuz'un akabinde başladı. Hiç kimsenin de beklemediği bir anda böyle bir kararlılığı gösterdik. Zeytin Dalı, Afrin operasyonunda devam etti. İdlib'de devam etti. Münbiç olayında ilk başta ABD, PKK'nın veya YPG'nin varlığına müsaade edilmeyeceği sözünü vermişti. Çözüm hep bir sonraki aya, yıla ertelenmiştir. Türkiye'nin artık bu sorunları erteleme sabrı da tahammülü de kalmamıştır."

Türkiye'nin bunu müttefiklerle, muhataplarla konuşarak halletmek istediğini belirten Oktay, "Ancak halledilmemesi durumunda, kendi göbeğimizi kendimiz kesmesini de biliriz." dedi. - "Arzu ettiğimiz noktaya ulaşana kadar devam edecek" Münbiç ile ilgili görüşmelerin devam ettiğine değinen Oktay, Münbiç'te ortak devriye ile alakalı PKK, PYD, YPG unsurlarının bu bölgeden tamamen çıkarılması konusunda iş birliği ve mutabakatın sağlandığını söyledi. Oktay, bunun uygulanmasıyla ilgili takvimin kaydığını görünce Türkiye'nin kararlılığını ortaya koyduğunu belirterek, "Bu, ya olacaktır ya olacaktır. Dolayısıyla bu sadece Fırat'ın batısıyla ilgili bir olay da değil. Ortak devriyeler başladı, eğitimler yapıldı. Silahlı kuvvetler arasında ortak görüşmeler yapıldı, ortak mutabakatlar sağlandı. Şu anda ortak devriye başladı. Arzu ettiğimiz noktaya ulaşana kadar da bu devam edecek." diye konuştu. Bunun Fırat'ın batısıyla sınırlı kalmayacağını da açıkça ifade ettiklerini anlatan Oktay, "911 kilometrelik sınırımızda Türkiye'yi tehdit eden hiçbir unsurun barınmayacağı noktaya geldiğimiz ana kadar mücadelemiz sürecek." ifadesini kullandı.

Türkiye'ye karşı yapılan tacize ve tehdit unsuruna seyirci kalınamayacağını, bu konudaki kararlılığı da Türkiye'nin gösterdiğini vurgulayan Oktay, "Bir gece ansızın gelebiliriz dedik ve bir gece ansızın geldik. Doğusunda da bu olacak zaten, bunu da gizlemiyoruz. Bunu hiçbir müttefikimizden de uluslararası alanda da gizlemiyoruz. Açık ifade ediyoruz. Böyle bir istikrarsızlık adası haline dönüştürülmüş bir alanda Türkiye'nin 911 kilometre boyunca tehdit edilmesine müsaade edemeyiz." şeklinde konuştu. - "Türkiye kendisine karşı hiçbir tehdide müsaade etmeyecek" Oktay, Türkiye'nin güvenlik politikalarını değiştirdiğini, hiç kimsenin Türkiye'yi tehdit etmesinin artık beklenmeyeceğini ifade etti. İçerdeki terörle mücadele boyutunda da sınırların ötesinde de bu yaklaşımın olduğuna işaret eden Oktay, "Sizin orada kendinizi toparlayıp ondan sonra da bize saldırmanızı bekleyemeyiz, kusura bakmayın. Biz gelir sizi kaynağında kuruturuz, yok ederiz. Ne yaparsanız yapın. Çukur mu kazacaksınız, tüneller mi kazacaksınız? Kim size yardım ederse etsin. Türkiye, kendisine karşı hiçbir tehdide, hiçbir yerde, hiçbir oluşuma müsaade etmeyecektir. Bu kararlılığı sergilemiştir, bunun gereğini yapmıştır. Bundan sonra da yapacaktır." ifadesini kullandı.

Oktay, 911 kilometrelik sınır hattının, Türkiye için haritada sadece bir nokta olmadığını belirterek, Türkiye'ye komşu olan mazlumların orada zulüm görmesine müsaade etmeyeceklerini vurguladı. - "Tehdit olduğu zaman gözümüz karadır" Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, yardım bekleyenlerin çaresiz kalınca Türkiye'ye geldiğini, bu insanlara Türkiye'den başka kimsenin kucak açmadığını hatırlatarak, Avrupa Birliği'nin bu duruma duyarsız kalmasını eleştirdi. Irak'ta veya Suriye'de koalisyon güçlerinin çıkardığı çatışmalarda şehirlerin harabeye döndüğünü, sivillerin katledildiğini ifade eden Oktay, Türkiye'nin operasyon yaparken sivillere karşı hassas olduğunu dile getirdi. Oktay, Türkiye'nin hiçbir şehri harap etmediğini, teröristleri temizlediğini, sivil halkın ayağa kalkabilmesi için dünyada eşi benzeri olmayan bir uygulama yürüttüğünü anlattı. Operasyon yapılan bölgelerde insani faaliyetler ve kalkındırma çalışmaları yürütüldüğünü aktaran Oktay, Afrin'de ve Fırat Kalkanı Harekatı'nın gerçekleştirildiği bölgede bunların yapıldığını hatırlattı.