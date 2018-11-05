Fuat Oktay, AA Editör Masası'na konuk oldu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam'ın TBMM'deki 15 Temmuz'la ilgili konuşmasına ilişkin, "Vatandaş o gece geleceğine, ülkesine sahip çıkmıştır. Bu şahsın batıl dediği milletin kendisi ise aynaya baksın." dedi. Oktay, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı. "Akçakale'de Tel Abyad'dan kaçan insanlarla konuştuğumuzda onlar da tekrar evlerine dönmek için talepte bulunuyorlar. PKK/YPG'nin burada bir nüfus kaydırma, etnik değişim yaptığına dair bilgiler var mı elinizde?" sorusu üzerine Oktay, "Tabii ki... O günlerde AFAD'la birlikte biz oradaydık. Yani ona kendi gözleriyle şahit olan bir insanım ben, Cumhurbaşkanı Yardımcısı sıfatıyla söylemiyorum bunu sadece." diye konuştu. Oktay, Tel Abyad bölgesinin demografik olarak Arapların yoğunlukta olduğu bir bölge olduğuna işaret ederek, "Bir gecede, bir günde bölgenin boşaltılması, Arapların Türkiye sınırına sürülmesi, sonra da demografik yapının değiştirilmesiyle alakalı yerel halkın terörize edilmesidir. Buna seyirci mi kalacağız biz?" diye sordu.

Konunun Türkiye'yi ilgilendirdiğini dile getiren Oktay, şunları söyledi: "Çünkü oradaki halkı siz Türkiye'ye getirdiniz, bu insanlar Türkiye'de şu anda. 3,5 milyon insan Türkiye'de, Akçakale'de. Urfa'ya baktığınızda 400-500 bin Suriyeliden bahsediyoruz. Antep yine öyle. Kilis, kendi nüfusundan fazla Suriyelinin olduğu bölge. Hatay aynı şekilde. Buna seyirci kalma şansımız yok ki. AB'deki bir başka ülke gibi, ABD gibi haritadan, uzaktan, televizyondan izlemiyoruz, yaşıyoruz. " - "Bizim duruşumuz nettir" Oktay, Türkiye'nin açık ve şeffaf olduğunu ve verdiği her sözün arkasında durduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti: "İdlib'de gördünüz bunu. İdlib'de en zor şartlara rağmen Rusya bunu kendisi ifade etmiştir, 'Şartların ne kadar zor olduğunu görüyoruz ama Türkiye sorumluluklarını yerine getirmiştir, teşekkür ediyoruz.' demiştir. Burada da biz bir anlaşma yapmışsak devlet ciddiyeti o anlaşmanın arkasında durmayı gerektirir. Dolayısıyla burada bizim hedeflerimiz, bizim duruşumuz nettir. Biz diyoruz ki bu duruşumuzun karşısında vardığımız anlaşma da nettir. Dolayısıyla bunun gereğini yerine getirelim. Türkiye, bunun gereğini yerine getirecektir. Herhangi bir mazeretin tüketilmesi olayı değildir. Bize karşı bir tehdit unsuru vardır. Bu tehdit unsurunun yok edilmesi gerekir."

Fuat Oktay, "Türkiye'nin nihai hedefi bellidir. 911 kilometrelik sınırında kendisine karşı herhangi bir terör tehdidinin bulunmasına müsaade etmeyecektir." dedi. "Muhataplarınız size hak veriyor değil mi" sorusu üzerine Oktay, "Hak vermeme şansı yok. Hangi ülke buna seyirci kalabilir? Hangi gözle bakarsanız bakın bunun elle tutulur bir tarafı yok. Türkiye'yi güçlü kılan şey haklılığıdır. Türkiye, bir konuda pozisyonunu güçlendirmek için haklı olduğunu ifade eden bir ülke değildir. Haklıdır, haklı olduğu konuda güçlü, net bir duruşu vardır. Burada da taviz verilmeyecektir." değerlendirmesinde bulundu. - "Hiçbir şekilde mazur görülecek bir tarafı yok" Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam'ın TBMM'de 15 Temmuz'la ilgili yaptığı konuşmanın hatırlatılması üzerine Oktay, "Ben bu şahsa nasıl cevap vereyim bilmiyorum, bunun neresinden tutarsınız?" dedi. Oktay, bir tarafta bir terör örgütünün ve teröristlerin bulunduğuna, bunların kendi halkını, halkın vergileriyle aldığı uçaklarla, F-16'larla bombaladığına, helikopterlerle, tanklarla halkın üzerine ateş açtığına, diğer tarafta da milletin kendisinin bulunduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti: