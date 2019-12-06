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Fuat Oktay, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Schinas'ı kabul etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.12.2019 13:01 | Son Güncelleme

Fuat Oktay, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Schinas'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, bir saat sürdü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Schinas'ı yeni görevi dolayısıyla tebrik etti.

Kabulde, Türkiye-AB ilişkileri, Suriyeli mülteciler, göç, terörle mücadelede iş birliği, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Schinas'ın heyetinde AB İçişleri Komiseri Ylva Johansson ve AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger de yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

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