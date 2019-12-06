Fuat Oktay, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Schinas'ı kabul etti

ANKARA, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Schinas'ı yeni görevi dolayısıyla tebrik etti. Kabulde, Türkiye-AB ilişkileri, Suriyeli mülteciler, göç, terörle mücadelede iş birliği, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler konularında görüş alışverişinde bulunuldu. 1 saat süren kabulde, Schinas'ın heyetinde, AB İçişleri Komiseri Ylva Johansson ve AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger de yer aldı.

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