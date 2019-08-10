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Fuat Oktay: Ankara-Sivas YHT hattını 2020'de tamamlamayı arzu ediyoruz ediyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.08.2019 01:22 | Son Güncelleme

 CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat'ta Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı şantiyesinde inceleme yaptı.

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat'ta Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı şantiyesinde inceleme yaptı. Oktay, "Kısmet olursa 2020 yılında bu hattı tamamlamayı arzu ediyoruz. Burada şu andaki konvansiyonel hattımıza baktığımızda Ankara'dan çıkan bir trenin Sivas'a ulaşma süresi 12 saat. YHT tamamlandığında bu 2 saate düşmüş olacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat Belediyesi'ni ziyaret ederek Belediye Başkanı AK Parti'li Celal Köse'ye 'hayırlı olsun' dileğinde bulundu. Cuma namazını Çapanoğlu Büyük Camii'nde kılan Oktay, daha sonra Ticaret ve Sanayi Odası ile AK Parti İl Teşkilatı'nı ziyaret etti. Oktay, ardından Ankara-Sivas YHT şantiyesinde inceleme yaptı.

'ANKARA-SİVAS ARASI 2 SAATE İNECEK'

Oktay, Ankara-Sivas YHT hattında çalışmaları, 2020 yılında tamamlamayı arzu ettiklerini belirterek, "YHT projemiz Ankara-Sivas arası 810 kilometrelik bir hat. 405 gidiş, 405 geliş. Çalışmalar oldukça iyi. Yerinde de tespit ettik, detaylı bir de brifing aldık. Kısmet olursa bu yılsonu itibarıyla artık test çalışmalarına, test sürüşlerine de başlıyor olacağız. Kısmet olursa 2020 yılında bu hattı tamamlamayı arzu ediyoruz. Ulaştırma Bakanlığımız, Devlet Demir Yollarımız tüm çalışmalarını bu programa göre yürütüyor. Buna göre de kaynak aktarımları devam ediyor. Burada şu andaki konvansiyonel hattımıza baktığımızda yaklaşık 12 saat, yani Ankara’dan çıkan bir trenin Sivas’a ulaşma süresi 12 saat. YHT tamamlandığında bu 2 saate düşmüş olacak" dedi.

Oktay, konvansiyonel hatları özellikle sinyalizasyonlarla ve bir takım teknik güncellemelerle hızlı tren hattına da dönüştürmeye çalıştıklarını ifade ederek, "Öyle olduğu zaman da zaten lojistik merkezler olarak Türkiye kara, hava ve deniz ulaşımında elde ettiği güçlü alt yapıyı, lojistik merkezlerle birçok ilimizde de entegre etmiş olacak. Onun da ekonomiye ve yatırımlara katkısı olacak. Türkiye’de hiçbir şey durmuş değil. Yatırımlarımız Türkiye’nin her tarafında bütün hızıyla devam ediyor. Tüm yatırımlarımızda çalışmalar belirlenen takvime göre tüm hızıyla devam ediyor" diye konuştu.

Oktay, daha sonra inşaatı devam eden Yozgat Havaalanı şantiyesine geçerek, burada da incelemelerde bulundu.

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