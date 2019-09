Fuat Oktay: Burada panik gerektirecek asla hiçbir şey söz konusu değil

Gülseli KENARLI-Güven USTA/İSTANBUL,(DHA)-CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, “Biz olaya şu anda kamu açısından bakıyoruz. Bütün İstanbul'un yönetilmesiyle alakalı şu anda tüm tedbirler alınmış durumda. Burada panik gerektirecek asla hiçbir şey söz konusu değil" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak Avcılar'da depremin etkisiyle minaresi yıkılan camide incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, camideki incelemelerinin ardından, "tüm İstanbullulara geçmiş olsun" diyerek şunları kaydetti:

“5.8'lik bir deprem, Sayın Cumhurbaşkanımız da ifade ettiler. Çok ciddi bir hasarımız yok çok şükür, can kaybımız yok. Şu ana kadar bize gelen bilgilerde deprem kaynaklı çok ciddi bir yaralanma söz konusu değil. Hepsi de güzel haberler. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız, sivil toplum örgütlerimiz, ilçe belediyelerimize kadar tamamı valiliğimiz şu andaki başkanlığında herkes teyakkuz halinde. Şu anda da AFAD'da hepsi görevlerinin başında. Her an her türlü aktivite an ve an takip ediliyor. Burada da oraya geçeceğiz. Bugün ve yarın çok daha yakından takip ediyor olacağız. Marmara açıklarında biliyorsunuz. Zaten orada Kuzey Anadolu fay hattımız var. Bunu herkes biliyor. İstanbul ve Türkiye deprem bölgesi. Zaten bu olacak mı olmayacak mı şeklinde bir şeyimiz de yok. Bu depremin olmasıyla alakalı, her an olabilir diye yıllardır bildiğimiz bir şey. O çerçevede 5.8'lik bir depremi yaşadık. Hazırlıklı olmak her zaman önemli."