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  4. Fuat Oktay'dan çok sert açıklama: Fuat Oktay: 'Namertliktir'

Fuat Oktay'dan çok sert açıklama: Fuat Oktay: 'Namertliktir'

12.04.2022 06:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Terörle işbirliği içinde olanlarla iş tutmak namertliktir, alçaklıktır, şerefsizliktir, haysiyetsizliktir" dedi.

Fuat Oktay'dan çok sert açıklama: Fuat Oktay: 'Namertliktir'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bir yanda terör örgütüne 'terör örgütü' demeye dili varmayanlar… Diğer tarafta, 'onlarla doğrudan ya da dolaylı bir ittifakımız, hesabımız kitabımız yoktur' diyemeyenler, sözlerimden alınarak şahsıma hakaret etmişler. Sizin seviyenize düşmek zillettir ama hakaretinizi aynen iade ediyorum. Terörle işbirliği içinde olanlarla iş tutmak 'Namertliktir, alçaklıktır, şerefsizliktir, haysiyetsizliktir'" ifadelerini kullandı. (DHA)

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