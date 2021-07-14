Fuat Oktay'dan FETÖ ile mücadeleye ilişkin çarpıcı rakamlar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Bugüne kadar ülke genelinde yürütülen ve tamamı sonuçlandırılan soruşturmalar sonucuna toplam 289 fiili darbe davası açılmıştır. Bu davaların 288'i karara bağlanmış olup yargılaması devam etmekte olan sadece bir dosya bulunmaktadır. Karara bağlanan fiili darbe davaları neticesinde 4 bin 890 sanığın mahkumiyetine hükmedildi" dedi.

Oktay ayrıca, "Yargı organlarımız bu mücadeleyi büyük bir fedakarlıkla yürütürken bir yandan da kendi içinde tespit ettiği hakim ve savcı kılığına giren FETÖ üyesi teröristleri bünyesinden uzaklaştırmıştır. 15 Temmuz'dan bu yana ihraç edilen hakim ve cumhuriyet savcısı kılığındaki terörist sayısı 3 bin 968'dir" açıklamasında bulundu.

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