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Fuat Oktay'dan, İYİ Partili Çıray'ın TAMP açıklamasına tepki

06.08.2021 00:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İYİ Partili Aytun Çıray'ın Türkiye Afet Müdahale Planı'na (TAMP) yönelik eleştirisi hakkında, "Muhalefetin bazı temsilcilerinin TAMP'a ilişkin yaptıkları değerlendirmeler yalanlarla dolu algı operasyonlarının bir parçasıdır" dedi.

Fuat Oktay'dan, İYİ Partili Çıray'ın TAMP açıklamasına tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın Türkiye Afet Müdahale Planı'na yönelik eleştirisine cevap verdi.

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"YALANLARLA DOLU ALGI OPERASYONLARININ BİR PARÇASI"

Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Muhalefetin bazı temsilcilerinin TAMP'a ilişkin yaptıkları değerlendirmeler yalanlarla dolu algı operasyonlarının bir parçasıdır. TAMP'a göre koordinasyon ve müdahale birimleri 'ulusal' ve 'yerel' düzeyde belirlenmektedir. Biraz zahmet edip İl Afet Müdahale Planlarına bakılsaydı; belediyelerin Yangın Çalışma Grubu'nun 'ana çözüm ortağı', 17 çalışma grubunun da 'destek çözüm ortağı' olduğu kolaylıkla görülürdü. Ayrıca, belediye başkanları da 'İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu'nun üyesidir" ifadelerini kullandı.

"BİLGİ EKSİKLİĞİYLE İZAH EDİLEMEZ"

Kritik dönemde yalan yanlış beyanda bulunmanın bilgi eksikliğiyle izah edilemeyeceğini aktaran Oktay, "Yoğun emek ve gayretlerle ortaya konulan titiz çalışmalara böylesi kritik bir dönemde yalan yanlış yorum ve beyanlarda bulunmak basit bir bilgi eksikliğiyle izah edilemez. Sahada gece gündüz kesintisiz fedakarca çalışan kahramanlarımıza bir kez daha şükranlarımı sunuyorum" dedi. (DHA)

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Cumhurbaşkanı Fuat Oktay İYİ Parti
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