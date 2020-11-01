Fuat Oktay depremin son bilançosunu açıkladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İzmir'de meydan gelen 6.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin son bilgileri paylaştı.

Oktay'ın açıklamasından satır başları:

26 grup barınma, ulaşım, hasar tespit, eğitime kadar altyapı ve zarar tespit hizmetlerine kadar lojistik gruplarımız, kaynak yönetim gruplarımız 26 alanda çalışmalarına devam ediyorlar. Ne yazık ki 49 vatandaşımız vardı hayatını kaybeden, 2 vatandaşımız daha kaybettik. Toplam 51'e ulaşmış durumda. Sağ ulaşmaya çalışıyoruz. 896 vatandaşımız yaralanmış durumda. Çoğunluğu taburcu olmuş durumda... 3'ü ağır toplam 8 yoğun bakım hastası bulunmakta.

'1238 BİNADA ÇALIŞMALARI TAMAMLADIK'

Artçı depremler devam diyor. Artçı depremler ne kadar devam ederse o kadar normale döneceğimiz anlamına gelir bu. 831 artçı deprem oldu. 1238 binada çalışmaları tamamlamış durumdayız. Bornova'da 4 ağır hasarlı binamız, bir orta hasarlı, 111 az hasarlı binamız var. Bayraklı'da 6 bina yıkık, 7 bina acil yıkılacak durumda, 9 bina ağır, 3 orta ve 260 bina da az hasarlı olarak tespit edilmiş durumda, 586 binada hasar yok. Seferihisar'da ne yıkık ne de hasarlı binamız yok.

