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Fuat Oktay: Diyanet, eşcinsellerle ilgili çalışma yapmıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 11:22 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun Diyanet İşleri Başkanlığı’na ilişkin olarak verdiği bir soru önergesini yanıtladı. Oktay, “Diyanet’in eşcinsellerle ilgili fetva hususunda bir araştırma yaptırdığı iddiası doğru mudur” sorusuna “Eşcinsellerle ilgili bir araştırma ve/veya çalışma yaptırılmamıştır” diyerek cevap verdi.

Fuat Oktay: Diyanet, eşcinsellerle ilgili çalışma yapmıyor

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, “Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2016-2018 yılları arasında yıllar bazında verdiği fetvalar nelerdir? Bu fetvalar için bilimsel herhangi bir komisyona danışılmış mıdır? Diyanet İşleri Başkanlığı’nın eşcinsellerle ilgili fetva hususunda bir araştırma yaptırdığı iddiası doğru mudur? İddia doğruysa, bu araştırmanın yaptırılmasının gerekçesi nedir?” sorularını yöneltti.

Oktay, şu yanıtı verdi:

“Diyanet İşleri Başkanlığı’nca verilen fetvalar Başkanlığın dini konularda en yüksek karar ve danışma organı olan Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından verilmekte olup, 2016 yılı ocak ayından 2018 yılı eylül ayma kadar ibadet, inanç, sosyal hayat, aile hayatı, ticari hayat ve diğer konularda yöneltilen 60 bin 803 adet dini soru cevaplandırılmıştır. Din İşleri Yüksek Kurulu, halkın yönelttiği dini sorulara, İslam dininin temel bilgi kaynaklarını, metodolojisini, tarihi tecrübe, güncel talep ve ihtiyaçları dikkate alarak, uzmanlarla yapılan istişareler ve ilmi araştırmalar sonucunda elde edilen verilere dayalı cevaplar vermektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı’nca, eşcinsellerle ilgili bir araştırma ve/veya çalışma yaptırılmamıştır.” (t24)


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Anahtar Kelimeler:
diyanet eşcinsel Fetva Sezgin Tanrıkulu fuat oktay

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