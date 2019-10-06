HABER

Fuat Oktay Etnospor'da açıklamalarda bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2019 19:30 | Son Güncelleme

DÜNYA Etnospor Konfederasyonu'nun (DEK) bu yıl “Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla düzenlediği, 4'üncü Etnospor Kültür Festivali'nin son gününde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve DEK Başkanı Bilal Erdoğan, okçuluk çadırında ok attıktan sonra açıklamada bulundu.  3-6 Ekim tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşen festivalin son gününde, kapanış programı ve ödül töreninden önce festival alanını ziyaret eden Oktay ve Erdoğan, ok attıktan sonra açıklama yaptı.

Fuat Oktay Etnospor'da açıklamalarda bulundu

Beyza Nur GÜLER-Harun UYANIK/İSTANBUL,(DHA)-DÜNYA Etnospor Konfederasyonu'nun (DEK) bu yıl “Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla düzenlediği, 4'üncü Etnospor Kültür Festivali'nin son gününde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve DEK Başkanı Bilal Erdoğan, okçuluk çadırında ok attıktan sonra açıklamada bulundu.
3-6 Ekim tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşen festivalin son gününde, kapanış programı ve ödül töreninden önce festival alanını ziyaret eden Oktay ve Erdoğan, ok attıktan sonra açıklama yaptı.

"ÇOK YATKIN OLMAMIZ GEREKEN ŞEYLERE UZAK KALDIK"
Okçuluk sporunun çok keyifli olduğunu ifade eden Oktay, “Değerlendirmeyi gördünüz işte biraz önce. Son derece zevkli. Kesinlikle sadece tavsiye ediyoruz olayı değil bu başka bir konuda ata sporları, geleneksel sporlar. Ve bu sadece kendi Türk dünyamız olarak da değil. Tüm dünya neredeyse geleneksel sporlarını canlandıran, canlandırmaya çalışan bir federasyonun düzenlediği bir festival. Muhteşem bir şey. Dolayısıyla biz de gördüğünüz gibi alışmaya çalışıyoruz. Çok yatkın olmamız gereken şeylere o kadar uzak kaldık ki. Son derece zevkli. Tabii son gün olduğu için artık, bir sonraki yıla gelmeyenleri veya yine gelenleri tekrar davet edelim. Son derece güzel. Çocukların kendi ata sporları ile tanışıyor olmaları, nereden geldikleri ile alakalı aslında bir bağ kuruyor olmaları. Dolayısıyla geçmiş ve gelecek arasında da köprünün kurulmasıyla ilgili çok önemli" dedi.

"ÇOK GÜZEL DÖRT GÜN GEÇİRDİK"
DEK Başkanı Bilal Erdoğan ise, “Çok güzel 4 gün geçirdik. Arada biraz yağışla, fırtınayla boğuştuk o biraz talihsiz oldu. Hakikaten bugün insanların coşkusunu kalabalığını ve geç saatlerde yani artık festivalin bitmesi gereken saatlerde yığınla insanın gelmesini görmek bizi biraz bu akşam 21.00'e kadar uzatmaya zorladı" şeklinde konuştu.
(FOTOĞRAF)

Fuat Oktay Etnospor'da açıklamalarda bulunduFuat Oktay Etnospor'da açıklamalarda bulunduFuat Oktay Etnospor'da açıklamalarda bulunduFuat Oktay Etnospor'da açıklamalarda bulundu

PARTNERKylie Jenner'dan eleştirilere yanıt geldi!Kylie Jenner'dan eleştirilere yanıt geldi!
Mersin’de küçük çocuğa tokat atan zanlıya ev hapsiMersin’de küçük çocuğa tokat atan zanlıya ev hapsi
Yolda yürürken tarihi madeni para bulduYolda yürürken tarihi madeni para buldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Göç tersine döndü! 1500 kişiye istihdam sağlandı

Göç tersine döndü! 1500 kişiye istihdam sağlandı

TIR durağa daldı! Ölü ve yaralılar var

TIR durağa daldı! Ölü ve yaralılar var

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Milyonluk soruyu bilen Arda Ayten ne kadar vergi verecek?

Milyonluk soruyu bilen Arda Ayten ne kadar vergi verecek?

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan partililere 'fitne' uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan partililere 'fitne' uyarısı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Mersin için korkutan deprem uyarısı

Mersin için korkutan deprem uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mersin’de küçük çocuğa tokat atan zanlıya ev hapsi

Mersin’de küçük çocuğa tokat atan zanlıya ev hapsi

MHP'li Yıldız: ABD Büyükelçisi 'istenmeyen adam' ilan edilmelidir

MHP'li Yıldız: ABD Büyükelçisi 'istenmeyen adam' ilan edilmelidir

Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Avcılar'daki o öğrencilerin yeni okulları cep telefonları ile bildirildi

Yeni okulları cep telefonları ile bildirildi

Selçuk Bayraktar, Akıncı’nın yeni test görüntülerini yayınladı

Akıncı’nın yeni test görüntüleri yayınlandı

ABD Büyükelçiliği'nden Bahçeli tweet'i ile ilgili yeni açıklama

ABD Büyükelçiliği'nden yeni açıklama: Özür diliyoruz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.