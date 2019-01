Fuat Oktay: FETÖ'nün Türkiye'de belini kırdık, yurt dışında rahat edemeyecekler (YENİDEN)

"Burada her türlü biz hizmeti ilk günden itibaren vermeye başladık. Sokakta çocuklar kalmasın dedik, eğitim vermeyi başladık. Herhangi bir Türk vatandaşının aldığı sağlık hizmetini alabilecek şekilde her türlü sağlık hizmetini vermeye başladık. Avrupa, Amerika, Kanada ne yaptı? Geldiler, biz her gönlümüzü ve soframızı açtığımız bir ortam, onlar nitelikli insan aramaya çıktılar. Doktorasını yapan, mühendis, öğretmen kendi ülkesinde faydalı olacağını düşündükleri Suriyelileri seçip götürmek istediler ve götürdüler. Biz bu noktada dur dedik, bunu yapamazsınız. Eğer almak istiyorsanız, bu tamamen toplam içindeki karışımı alırsınız, bunun içinde hastası, yoksulu, okuma yazma bilmeyeni, eğitimlisi vardır. Neyse tesadüfen çekilen kura ile alırsınız. Bir taraftan bunu yaparken, diğer taraftan kendi ihtiyaçları doğrultusunda nitelikli insanın batıya kaçmasını engelleyici tedbirlerle de başvurduk. Nitelikli insanların Türkiye tarafından kazanılması doğrultusunda, bu zaten kamuoyunun da bizden talebiydi. İçişleri Bakanımızın açıklaması da vardı zaten, 53 bin civarında Türk vatandaşlığına geçirilenler var, önceden de Türk vatandaşı olanlar da bunun içinde. Her gelenin Türk vatandaşı olacağı şeklinde politikamız yok. Geri dönüşlere baktığımızda Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı’nın güvenli liman olması ile 300 bine yakın bir geri dönüş oldu. Fırat’ın doğusu deyince orada bir terör yuvası haline getirildi orası. Adına ne derseniz PKK, YPG, PYD, DSG, alfabenin bütün harfleri var. Ama biz alfabenin hangi ismini verirseniz verin, bunun PKK olduğunu, PKK’nın Suriye tarafındaki yansıması olduğunu, bunun da Türkiye’ye tehdit olduğunu ifade ediyoruz."