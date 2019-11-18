Fuat Oktay: Finansman ihtiyacı olan firmaları yerelden destekleyeceğiz

Arda ERDOĞAN- Haluk KARAASLAN- Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "Kalkınma ajanslarımızın yakında başlatacağı 'Bölgesel girişim sermayesi' programı ile finansman ihtiyacı olan firmaları yerelden de destekleyeceğiz. 'İcat çıkaran' inovatif projeler piyasada hak ettiği değere kavuştukça kazanan milletimiz, kazanan Türkiye olacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da düzenlenen, 'TechAnkara Proje Pazarı 2019' etkinliğine katıldı. Burada konuşan Oktay, Ar-Ge destek programlarıyla 17 yılda 21 binden fazla projeye 12 milyar lira destek sağlandığını belirtti. Teknopark sayısının 5'ten 84'e yükseldiğini, 1187 araştırma merkezi ve 348 tasarım merkezi açıldığını kaydeden Oktay, şöyle konuştu:

"Bugün 5 bin 390 firma, 55 bini aşkın personeliyle teknoparklarımızda üniversite sanayi iş birliğinin en güzel örneklerini vermektedir. Kalkınma ajansları eliyle yerelde yenilikçi projelere (2019 fiyatlarıyla) 7,4 milyar lira destek sağlanmış, yararlanıcıların eş finansmanı dahil 12,7 milyar lira tutarında kaynak harekete geçirilmiştir. İzlediğimiz yatırımcı dostu, yenilikçi ve özgün politikalarla yeni teknolojilerin artık pazarı değil üreticisi konumundayız. Başarılarımız, atlatılan nice badireye, yaptırım tehditlerine ve terör saldırılarına rağmen refaha dönüşmeye devam etmektedir."

'GERÇEKÇİ HEDEFLER BELİRLEDİK'

Fuat Oktay, makroekonomik verilere bakıldığında, faizlerin ve enflasyonun düşüş eğiliminde seyrettiğini, döviz kurunda da istikrar sağlandığını belirtti. Oktay, Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu ve OECD gibi kuruluşların Türkiye'ye yönelik büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize ettiğini vurguladı. İmalat sanayii genelinde kapasite kullanım oranının, ekim ayında yüzde 76,4'e ulaştığına dikkat çeken Oktay, şunları söyledi:

"Sanayimizin daha fazla üretim yapmaya, daha fazla istihdam oluşturmaya istekli olduğu bu dönemde teknoloji kullanımı belirleyici olmayı sürdürüyor. Uzun vadeli büyüme hedeflerimize ulaşmak için teknoloji yetkinliklerimizi piyasaya etkin şekilde kazandırmamız gerektiğine inanıyoruz. Bu kapsamda 11'inci kalkınma planımız ile daha fazla yerli tasarım, üretim, yatırım ve istihdam için iddialı ama bir o kadar da gerçekçi hedefler belirledik. 2023 yılına kadar ülkemizde teknoloji tabanlı işlere yapılan yıllık yatırımların büyüklüğünün 5 milyar liraya ulaşmasını hedefliyoruz. Son 10 yılda ortalama yüzde 16,5 olan milli gelirdeki imalat sanayi payını, 2023 yılında yüzde 21'e çıkarmayı planlıyoruz. Ar-Ge harcamalarının milli gelirdeki payını yüzde 1,8'e, bu alanda çalışan insan kaynağımızı 300 bin kişiye ve araştırmacı sayımızı 200 bin kişiye yükseltmeyi amaçlıyoruz. Girişim seviyesinden 1 milyar doların üzerinde değerlemeye ulaşan küresel 'unicorn' şirketler arasında en kısa zamanda Türk firmalarını görmeyi arzu ediyoruz. Milli teknoloji hamlemizin parçası olan bu hedefler ile teknolojik bağımsızlığımızı güçlendirecek, sanayide katma değerli üretimi geliştirecek ve ülkemizin rekabet gücünü artıracağız. Girişimcilerimizle, bilim dünyamız ve sivil toplum kuruluşlarımızla hükümetimizin birlikte ilmek ilmek dokuduğu bu süreçte 'TechAnkara Proje Pazarı' gibi etkinlikler geleceğe dair umutlarımızı daha da artırmaktadır."

Girişimcilik alanında uygulanacak politikalarla fikirden son üretim aşamasına kadar tüm süreci güçlendireceklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Kalkınma ajanslarımızın yakında başlatacağı 'Bölgesel Girişim Sermayesi' programı ile finansman ihtiyacı olan firmaları yerelden de destekleyeceğiz. 'İcat çıkaran' inovatif projeler piyasada hak ettiği değere kavuştukça kazanan milletimiz, kazanan Türkiye olacaktır" diye konuştu.

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