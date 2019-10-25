HABER

Fuat Oktay: Fırat'ın doğusunda 120 kilometrelik alan kontrolümüz altında

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.10.2019 13:14 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay,  'Barış Pınarı Harekatı'nın ABD ve Rusya ile varılan mutabakat sonucunda başarıyla sonuçlandığını söyledi.

Fuat Oktay: Fırat'ın doğusunda 120 kilometrelik alan kontrolümüz altında

Selen YALAZ- Arda ERDOĞAN/ANKARA, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, 'Barış Pınarı Harekatı'nın ABD ve Rusya ile varılan mutabakat sonucunda başarıyla sonuçlandığını söyledi. Oktay, "Fırat'ın doğusundaki yaklaşık 480 kilometrelik alanın 120 kilometresi, şu anda kontrolümüz altındadır. Kalan kısmının kontrol altında tutulması hususunda da Rusya ile mutabakata varmış durumdayız" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Ankara'da Küresel Gazeteciler Konseyi'nce gerçekleştirilen 21'inci Rus Medya Kongresi'ne katıldı. Burada hitap eden Oktay, Türk- Rus ilişkilerinin her iki ülke için olduğu kadar dünya siyaseti için de her dönem büyük önem taşıdığını söyledi. Türkiye'nin, Suriye'nin toprak bütünlüğüne her zaman saygı duyduğunu belirten Oktay, "Türkiye, Rusya ve İran'ın desteğiyle İdlib'de oluşturulan sükunet ortamı sayesinde yüz binlerce insanın hayatı kurtulmuş ve yeni göç dalgasının önüne geçilmiştir. Türkiye'nin hem Fırat'ın batısında hem de doğusunda teröre karşı verdiği mücadele de kendi çıkarlarımızın gerektirdiği bir tercih değil bölge istikrarı için hayati bir zorunluluktur" diye konuştu.
'TERÖR YANLISI OYUNLAR BOZULDU'
Türkiye'de bulunan 4 milyonu aşkın sığınmacının evlerine dönüşlerinin, Suriye'nin yeniden huzura, güvene ve istikrara kavuşturulmasıyla mümkün olduğunu belirten Oktay, "PKK/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin Suriye krizini ülkemize taşıma gayretleri ve sınır güvenliğimiz konusunda taşıdığımız hassasiyet, bizi bu meselede sahada fiilen var olmaya mecbur etmiştir. Bu doğrultuda gerçekleşen 'Fırat Kalkanı' ve 'Zeytin Dalı' harekatlarıyla Türkiye, Suriye krizinin başlangıcından bu yana ilmek ilmek dokunan terör yanlısı oyunları bozmuştur. Bu bölgelerde güvenli hale getirilen kısımlara dönen sığınmacılar şimdi kendi topraklarında huzur içinde hayatlarına devam etmektedir" dedi.
'TERÖR KORİDORUNA KARŞI ÇIKMAK EN DOĞAL HAKKIMIZDIR'
'Barış Pınarı Harekatı'nın ABD ve Rusya ile varılan mutabakatlar sonucu başarıyla sonuçlandığını vurgulayan Oktay, şöyle konuştu:
"911 kilometre uzunluğunda sınırımız olan bölgede kimse, 40 yıldır asker, sivil demeden vatandaşımızın canına kıyan katil bir örgütün palazlanmasına izin vermemizi bekleyemez. Burada oluşturulmaya çalışılan, terör koridoruna karşı çıkmak en doğal hakkımızdır ve bu hakkımızı hem masada hem sahada savunmaya devam ediyoruz. Şimdi Mehmetçiğimiz, Suriye Milli Ordusu ile birlikte harekat alanını tarayarak, geride bıraktıkları terör tuzaklarını etkisiz hale getirmektedir ve Fırat'ın doğusundaki yaklaşık 480 kilometrelik alanın 120 kilometresi şu anda kontrolümüz altında bulunmaktadır. Kalan kısmının kontrol altında tutulması hususunda da Rusya ile mutabakata varmış durumdayız."
'DİĞER ÜLKELERİN DESTEK OLMASINI BEKLİYORUZ'
Uluslararası toplumun desteğiyle 'barış koridoru' bölgesine, yaklaşık 2 milyon sığınmacının dönmesinin hedeflendiğini kaydeden Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin, dostlarıyla yürüyen, sahada sözünü söyleyen ve bunun gereğini yaparak, sahada sonuç alan ülke olduğunu kaydetti. Oktay, "Rusya ile göçmenlerin geri dönüşleri konusunda da yakın çalışacağız. Amerika ve Rusya ile varılan mutabakatların amacına ulaşması, PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerinin Suriye'den tamamen temizlenmesine bağlıdır. Terörün küresel bir sorun olduğunu kabul ederek diğer ülkelerin de ülkemizin teröre karşı meşru mücadelesinde destek olmasını bekliyoruz" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 'Barış Pınarı Harekatı' sırasında uluslararası medyada dezenformasyonların ve taraflı tutumların da olduğunu belirterek, "Sınıra yakın ilçelerimizde sivil vatandaşlarımızın terörün hedefi olması ve PKK/YPG'nin gerçek yüzü yabancı basında neredeyse hiç yer bulmadı. Bu süreçte, Türkiye'nin haklı ve meşru mücadelesinin dünya kamuoyuna duyurulmasında siz uluslararası medya temsilcilerinin de desteğini istiyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Fuat Oktay: Fırat'ın doğusunda 120 kilometrelik alan kontrolümüz altında

Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş
Bakan Gül: Mazlum Kobani ABD'ye girdiğinde iade edilmeliBakan Gül: Mazlum Kobani ABD'ye girdiğinde iade edilmeli
TBMM Başkanı Şentop, Avusturya Ulusal Meclis Başkanı Sobotka ile görüştüTBMM Başkanı Şentop, Avusturya Ulusal Meclis Başkanı Sobotka ile görüştü

En Çok Okunan Haberler

EYT’lerde son durum: Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'dan EYT açıklaması

EYT’lerde son durum: Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'dan EYT açıklaması

Rusya'dan 'Suriye' mutabakatı ile ilgili yeni açıklama

Rusya'dan 'Suriye' mutabakatı ile ilgili yeni açıklama

Ankara'da dev operasyon! Çok sayıda yakalama kararı

Ankara'da dev operasyon! Çok sayıda yakalama kararı

Acun Ilıcalı'ya attığı mesaj ifşa olan Şeyma Subaşı olayın iç yüzünü anlattı

Acun Ilıcalı'ya attığı mesaj ifşa olan Şeyma Subaşı olayın iç yüzünü anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Jandarma'da kritik değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Jandarma'da kritik değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meclis'te gerginlik! 'Kobani'de yaptığınız hainliği burada da yapıyorsunuz'

Meclis'te gerginlik! 'Kobani'de yaptığınız hainliği burada da yapıyorsunuz'

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İlk karar hayata geçirildi

İlk karar hayata geçirildi

HDP'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ifadeleri TBMM'yi karıştırdı!

HDP'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ifadeleri TBMM'yi karıştırdı!

Diğer Haberler
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan Alman mevkidaşına sert cevap

Bakan Çavuşoğlu’ndan mevkidaşına sert cevap! 'Her kim Türkiye’ye ders vermeye kalkarsa...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD, Mazlum denilen teröristi bize teslim etmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Milli Savunma Bakanı Akar, Alman ve İngiliz mevkidaşları ile görüştü

Bakan Akar'dan kritik görüşmeler

Erdoğan'dan BM'nin 74. kuruluş yıl dönümü mesajı

Erdoğan'dan BM'nin 74. kuruluş yıl dönümü mesajı

Son dakika! İbrahim Kalın'dan canlı yayında önemli açıklamalar: Sınırımızda terör devleti kurulma ihtimali ortadan kalkmıştır

Kalın'dan canlı yayında önemli açıklamalar

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak'tan çok sert tepki: Şehitlerimizin kemiklerini sızlatmıştır

Çok sert tepki: Şehitlerimizin kemiklerini sızlatmıştır

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.