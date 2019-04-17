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Fuat Oktay: Güçlü Türkiye olmaya devam edeceğiz

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.04.2019 10:52 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Önümüzde 4,5 yıllık kesintisiz bir icraat dönemi bulunmaktadır. Bu süreçte istikrar ve kalkınma ivmemizi hızlandırarak bölgede güvenli bir liman ve dostlarının daima yanında olan güçlü Türkiye olmaya devam edeceğiz." dedi.

Fuat Oktay: Güçlü Türkiye olmaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Saraybosna İş Forumu'na katılarak bir konuşma yaptı.

Oktay açıklamasında şunları söyledi:

Önümüzde 4,5 yıllık kesintisiz bir icraat dönemi bulunmaktadır. Bu süreçte istikrar ve kalkınma ivmemizi hızlandırarak bölgede güvenli bir liman ve dostlarının daima yanında olan güçlü Türkiye olmaya devam edeceğiz.

Bosna Hersek'in kalkınması, büyümesi ve Avrupa-Atlantik kurumlarıyla bütünleşmesi başta olmak üzere ihtiyaç duyulan alanlarda Bosna Hersek'in yanında olmayı sürdüreceğiz.

(AA)

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