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  4. Fuat Oktay: “Herkesi bağımlılıkla mücadele seferberliğine davet ediyorum”

Fuat Oktay: “Herkesi bağımlılıkla mücadele seferberliğine davet ediyorum”

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.12.2019 13:31 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından 2017 ve 2019 yıllarında 16 yaş grubu öğrencilere yönelik yapılan araştırma; 2017’den bu yana uyuşturucu madde kullanımı ve sigara kullanımında azalma olduğunu ortaya koymaktadır” dedi.Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu toplantısında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlık yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından 2017 ve 2019 yıllarında 16 yaş grubu öğrencilere yönelik yapılan araştırma; 2017’den bu yana uyuşturucu madde kullanımı ve sigara kullanımında azalma olduğunu ortaya koymaktadır” dedi.
Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu toplantısında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlık yaptı. Toplantıda, yıl boyunca bağımlılıkla mücadelede kaydedilen mesafe kurul üyeleriyle birlikte değerlendirilirken, bakanlıklarımız ve sivil toplum kuruluşlarının güncel araştırmalarına ve çalışmalarına ilişkin bilgi verildi.
Toplantının başında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2019’da bağımlılıkla mücadele alanında sağlanan ilerlemeleri paylaştı. Oktay, “Toplumumuzda yaygın olan tütün kullanımı ile mücadelede dumansız hava sahalarında denetim sıklaştırılmıştır. 2019 yılında toplam 3 milyon 86 bin 445 denetim gerçekleştirilerek 25 bin 294 ihlal tespit edilmiş ve gerekli yaptırımlar uygulanmıştır. Denetim ekiplerinin denetlenmesine yönelik sistem de hayata geçirilerek iller arasında çapraz denetim uygulamasına başlanmıştır” diye konuştu.
Kaçak tütün ve makaronlara yönelik tedbirlerin güçlendirildiğini ve 2019 yılının ilk 11 ayında 190 milyon 472 bin 89 adet boş makaron ve 364 bin 190 kilogram kaçak tütün ele geçirildiğini belirten Oktay, yasa dışı bahis ve kumar siteleriyle mücadelede kurumlar arası iş birliğinin güçlendirildiğini ve gerekli tedbirlerin alındığını, bu kapsamda bin 201 şüpheli şahsa yönelik işlem yapıldığını açıkladı. Oktay, “2019 yılında bu alanda bin 201 şüpheli şahıs yakalanmış, 60 milyon 235 bin 711 Türk Lirası paraya ve 236 milyon 328 bin 359 Türk Lirası değerinde mal varlığına el konulmuştur. Ayrıca kumar bağımlılığı ile mücadelede bin 726 kumar makinesine de kolluk güçleri tarafından el konulmuştur” ifadelerini kullandı.
Zorunlu tedavi süreçlerinin daha hızlı ve etkili olmasını sağlamak amacıyla yapılan yasa değişikliğinin 2019 yılı içinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlatan Oktay, “Bunun yanı sıra ele geçirilen kumar makinelerinin müsaderesine ve imhasına ilişkin mevzuat değişikliği alt yapısı hazırlanmıştır” dedi.

“2017’den bu yana uyuşturucu madde kullanımı ve sigara kullanımında azalma var”
Madde bağımlılığına ortam hazırladığı tespit edilen metruk binaların yıkımına 2019 yılında da kararlılıkla devam edildiğinin altını çizen Oktay, “Bu kapsamda Kasım ayı sonuna kadar 83 bin 410 metruk bina tespit edilmiş, bu binalardan 52 bin 424’ü yıkılmış, 18 bin 147’si rehabilite edilmiştir. 12 bin 839 binanın yıkım süreci ise devam etmektedir. Bunların yanı sıra park ve sokak aydınlatmaları konusunda tespit edilen eksiklikler giderilerek parklardaki güvenlik önlemlerine ağırlık verilmiştir. Diğer taraftan, bağımlı vatandaşlarımızın tedavi, rehabilitasyon ve sosyal uyum süreçlerine ailelerini de dahil eden ve ailelerine de psikososyal destek sağlanmasını içeren bir model geliştirilmiş; mevzuat altyapısı oluşturulmuştur. Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından 2017 ve 2019 yıllarında 16 yaş grubu öğrencilere yönelik yapılan araştırma; 2017’den bu yana uyuşturucu madde kullanımı ve sigara kullanımında azalma olduğunu ortaya koymaktadır. Tüm bağımlılık türlerinde ve her yaş gurubunda böyle iyileşmelerin sağlanması için bağımlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz. Ancak yapılan çalışmaların toplum tarafından bilinirliğini artırmak, yaygınlaştırmak, sunulacak yeni hizmetleri planlamak ve iş birliğini güçlendirmek için ulusal düzeyde bir seferberlik gerekmektedir. Buradan bir kez daha kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütlerini ülkemizin bütününde bağımlılıkla mücadele seferberliğine destek vermeye davet ediyorum. Milletvekillerimizi, öğretmenlerimizi, doktorlarımızı, sağlık personelimizi, güvenlik güçlerimizi, yargı mensuplarımızı bağımlılıkla mücadelede etkin katılıma davet ediyorum. Bağımlılık konusunda gelecekte oluşabilecek toplumsal sorunları önlemek ve mevcut sorunlara müdahalede bulunmak amacıyla paydaşlar arasında çok boyutlu mücadele anlayışını önümüzdeki yıl da yaygınlaştırmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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