- Fuat Oktay: İlk depremden şu ana kadar en büyüğü 4,1 olan 188 artçı deprem daha yaşadık

Beyza Nur GÜLER-Harun UYANIK/İSTANBUL, (DHA) CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay Türkiye Afet Müdahale Planı Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "İlk depremden şu ana kadar en büyüğü 4,1 olan 188 artçı deprem yaşadığımız bu süreçte yine tüm ilgili birimlerimizle teyakkuz halinde gelişmeleri anlık olarak takip ediyoruz" dedi.

İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde Türkiye Afet Müdahale Planı Toplantısı (TAMPT) yapıldı. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlık ederken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da toplantıya katıldı. Oktay'ın açıklamasının ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.

Dün 13.59'da Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremle ilgili TAMPT'da açıklama yapan Oktay, şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanımızın talimatıyla kurulan koordinasyon ekibimiz deprem saatinden itibaren sürekli teyakkuz halinde çalışmalarını 7/24 çalışmalarını devam ettirmekte. Hamdolsun dün de zaten gerekli açıklamaları yapıştık. Ciddi bir hasarımız olmadığını ile ilgili ama biz bunu bir fırsata dönüştürüp aslında gelecek ile ilgili hazırlıkların tamamını gözden geçirmek adına, bu çalışmaları yapmak üzere burada toplanmış bulunmaktayız. Sadece bir güncelleme amacıyla ben birkaç bilgi vermek istiyorum. Şu ana kadar tüm kurumlarımız çalışlarına devam etmekte. Özellikle de bu merkez itibariyle baktığımız zaman 556 personelimiz hasar tespit çalışmaları başta olmak üzere, barınma, araç-gereç ve gıda ihtiyaçlarının karşılanması ile ilgili çalışmalarına devam ediyor. Tabii ki bu sayı bunun çok üzerinde ama bu merkezdeki fiilen çalışan arkadaşlarımızın sayısını ifade ediyorum."