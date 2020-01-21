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  4. Fuat Oktay, İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sattari ile görüştü

Fuat Oktay, İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sattari ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 15:53 | Son Güncelleme

Fuat Oktay, İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sattari ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bilim ve Teknolojiden Sorumlu İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sorena Sattari ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir saat süren görüşmede, iki ülke arasındaki iş birliği konuları ele alındı.

Görüşmede, Türkiye ve İran arasındaki ticari ilişkiler değerlendirilerek, ticaret hacminin artırılması için çalışmaların hızlandırılması gerektiği konusunda mutabık kalındı.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand da görüşmede hazır bulundu.

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