Fuat Oktay: Kaldığımız yerden devam ederiz

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "120 saatlik ara istediler, 'buyurun' dedik. Eğer o süre dolduğunda verilen sözler yerine getirilirse zaten Barış Pınarı Harekatı amacına ulaşmış demektir. Hayır değilse, kaldığımız yerden çok daha kararlı şekilde devam ederiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 'Üçüncü Uluslararası Sendikalar Konferansı’na katıldı. 'Kudüs için hep birlikte' temasıyla gerçekleşen programda konuşan Oktay, Ortadoğu'da ya da dünyanın herhangi bir yerinde barış ve huzurun tesis edilmesi için, Kudüs’teki işgalin son bulması gerektiğine dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin küllerinden doğması, kalıcı barışın ön koşuludur. Tüm aktörlerin, aklıselim içerisinde işgali cesaretlendirici değil, sonlandırmaya teşvik edecek adımlar atması gerekmektedir. Filistin’de barış süreci bir an önce yerleşik Birleşmiş Milletler parametreleri temelinde canlandırılmalıdır. Uygulanması mümkün olmayan, Filistinlilerin haklarını göz ardı edecek hiçbir plan uluslararası kamuoyu nezdinde kabul görmeyecektir. Buna ilk önce biz karşı çıkarız. Türkiye, Filistin konusunda iki devletli çözüm anlayışına zarar verecek tüm girişimlerin karşısındadır. Bunun yanı sıra; iki devletli çözümü savunduğunu söyleyen her devletin, İsrail’i tanıdığı gibi Filistin Devleti’ni de tanıması gerekmektedir. Kudüs’ün statüsüne yönelik tek taraflı adım atma düşüncesinde olanlar, yalnızca Filistin halkını değil, uluslararası hukuku ve tüm İslam dünyasını karşısına almaktadır."