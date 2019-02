"Amatör spor kulüpleri ile Düzcespor’u entegre edeceğiz" Faaliyete geçirecekleri projeleri açıklamaya devam eden Faruk Özlü, "Spor kompleksi inşa edeceğiz. 15 bin 81 kişilik bir stadyum, 5 yıldızlı bir otel, amatör spor kulüpleri için alanları olacak. Amatör spor kulüpleri ile Düzcespor’u entegre edeceğiz. Spor yapmak isteyenler sadece Düzce’de ki spor kompleksine gitmeyecekler, her mahallede spor faaliyetlerini gerçekleştirebilecekleri yerler olacak. Estetik şehir Düzce projemizde; kent estetiği, kent kozmetiği değildir. Kent estetiği, kentin kurumsal kimliğidir. Projemizde Düzce’yi planlı bir şehir olarak düşüneceğiz. Sanayi sitemizi taşıyacağız ama önce taşınacak olan esnaf için modern bir sanayi sitesi inşa edeceğiz. Siteyi inşa ettikten sonra eski sanayi sitemizi taşıyacağız. Bunun projesi de hazır. Önümüzdeki günlerde bir protokol imzalayacağız. Modern pazaryerleri kuracağız. Semt pazarlarımızı geliştireceğiz. Kent güvenliği konusunda da itfaiye binamızı taşıyacağız, kalıcı konutlar bölgesindeki belediye arazisine modern itfaiye binası inşa edeceğiz. Parkları güvenlik sistemleri ile koruyacağız. Ulaşım, trafik, otopark sorunu için ulaşım mastır planı hazırlayacağız. Ana arterler ve çevre sokaklar için ulaşım akışını çizeceğiz, Kuzey- Batı çevreyolunu tamamlayacağız" şeklinde konuştu.

"Gücünü milletten almayan siyaset anlayışı yenilmeye mahkumdur"

Zillet ittifakının gücünü milletten değil, FETÖ ve Kandil’den aldığını belirten Oktay, "Hiç durmadan yürüyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti; mayasının ahlak, adalet ve şeffaflık olduğunu her zaman göstermiştir. Böyle olmadan millet ile gönül bağı kuramazsınız. Gücünü milletten almayan siyaset anlayışı da yenilmeye mahkumdur. Zillet ittifakında olduğu gibi, zillet ittifakı gücünü milletten almıyor, FETÖ’den ve Kandil’den alıyor. Biz ise sizden yani milletimizden alıyoruz gücümüzü. 2023 hedeflerimiz doğrultusunda yolumuza devam edeceğiz. Son 16 yılda Düzce’ye büyük yatırımlar yaptık. Ulaştırmadan, enerjiye, eğitimden, sağlığa her alanda Düzceli kardeşlerimizin yanında olduk. Düzce’ye 16 yılda 10 milyar yatırım yaptık. AK Parti iktidara geldiğinde Düzce’de üniversite yoktu, yaptık. Üniversitemizin öğrenci sayısı katlanarak artıyor. Düzce’nin yolları ve ulaşım altyapısı için yaklaşık 4 milyar lira yatırım yaptık. TEM Otoyol bağlantısı ve Bolu Dağı Tüneli’ni siz halkımızın hizmetine açtık. Sadece 2018 yılında Düzceli çiftçilerimize 81 milyon lira tarımsal destek ödemesi yaptık. 2003 yılından bugüne 6 bin 139 konut inşa ettik Düzce’de, Düzce bugün depreme dayanıklı konutlarıyla ayakta. Sosyal donatı yatırımları hayata geçirdik. Bu yatırımlar yine devam edecek, Düzce bu yolculukta her zaman yanımızda oldu, bizlerde Düzce’mizi aynı şekilde yalnız bırakmadık ve bırakmayacağız. Bu yolda omuz omuza yürümeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

