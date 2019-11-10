Fuat Oktay: Kazakistan ile ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkaracağız

Sözlerine aramızdan ayrılışının 81'inci yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle andığını ifade ederek başlayan Oktay, "Tarihi ipek yolunu canlandıran, Bakü, Tiflis, Ceyhan petrol boru hattı ile, kazak petrolünün dünya pazarlarına ulaşması bizleri ayrıca memnun etmektedir. Yenilebilir enerji, elektrik, doğal gaz ve petro-kimya alanları, hem kamu hem özel sektörün birlikte hareketi ile inşallah ülkemiz ve Kazakistan arasında iş birliğinin derinleşmesine katkı sunabilecektir. İş insanlarını yatırım yapmaya teşvik edecek en önemli adım, yatırımın gerçekleştirileceği ülkedeki yasal altyapının günümüz şartlarına göre revize edilmesidir. Bu çerçevede 1992 yılında imzalan yatırımların karşılıklı teşvikin korunması anlaşmasını güncelleme çalışmaları da devam etmektedir. Zaten bununla alakalı da yine güzel haberlerimiz olacak sizin için." şeklinde konuştu.

10 MİLYAR DOLAR TİCARET HACMİ

Kazakistan’a dış ticaret açığının azaltılması ve her iki ülkenin Cumhurbaşkanlarının belirlediği 10 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak için, iş insanlarımızın gayretlerinin önemli olduğunu vurgulayan Oktay, "Sizlerin gayretleri son derece önemli. ticaret hacmimizi 10 milyar dolara çıkartma hedefimiz, bu konudaki kararlılığımız nettir. Türk İş insanlarımızı buradan bir kez daha Kazakistan’daki yatırım fırsatlarını değerlendirmeye ve Kazak kardeşlerimiz ile yeni yatırımlar kurmaya davet ediyorum. Kazak dostlarımızı da aynı şekilde Türkiye’deki fırsatlara, projelere daha yakından ilgi göstermeye ve iş birliği alanlarını genişletmeye yine aynı şekilde davet ediyorum. Bu doğrultuda, iş forumu vesilesi ile imzalayacağımız anlaşmaların, bunlar arasında yine iş insanlarımız arasında kurulacak iş birliklerinin hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

"190 ÜLKE ARASINDA 33. ÜLKE KONUMUNA YÜKSELDİK"

Eylül ayında ihracatın artış eğilimini sürdürerek 14 milyar 436 milyon dolar seviyesine ulaştığını belirten Fuat Oktay, şöyle konuştu: