Fuat Oktay Kırşehir Ahi Evran Gençlik Kampı'nda

KIRŞEHİR (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kırşehir'in Kaman ilçesindeki Hirfanlı Baraj Gölü kıyısında bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Ahi Evran Gençlik Kampı'nda gençlerle saz çalıp, türkü söyledi.

Kamp programı kapsamında gençlere hitap eden Oktay, konuşma yaptığı alandaki çınar ağacını göstererek, çok güzel anlamlar ifade eden ağacın birlik ve beraberliğin sembolü olduğunu belirtti.

Öğrenmenin mezuniyetle bitmediğine vurgu yapan Oktay, "İnsanoğlu öğrenmeyi bitirdiği an kendisi de bitmiş demektir. Hedeflerimiz büyükse bu çınarı geleceğe daha güçlü taşımak istiyorsak çok çalışmak zorundayız. Çok çalışıyor olabilmek için de birlik beraberlik içerisinde, dayanışma içerisinde olmak zorundayız." diye konuştu.

Kamp liderlerinin, eğitimcilerin büyük işler başardığını dile getiren Oktay, şunları kaydetti:

"Burada kamp liderlerimiz, program liderlerimiz var. Eğitimcilerimiz var. Eğer sizin aranızda bu güzel muhabbet, sevgi oluşmuşsa, bu arkadaşlar da bütün gönülleriyle severek bu işi yaptıkları için bu muhteşem ortam oluşmuş. Ben hepsine sizler ve Türk milleti adına yürekten teşekkür ediyorum. Burada yaptığınız iş, sadece aktivitelerin organizasyonundan ibaret değildir. Siz sevgi ve kardeşlik tohumları ekiyorsunuz. İnşallah, ektiğiniz bu sevgi ve kardeşlik tohumları çok daha güçlü bir birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu olarak geleceğe sağlam adımlarla yürüyen geleceğin Türkiye'sinin temellerine attığınız birer harçtır. Muhteşem bir iş yapıyorsunuz."