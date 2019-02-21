HABER

Fuat Oktay: "Kişi başı milli geliri 10 bin dolarların üzerine çıkardık"

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.02.2019 14:15 | Son Güncelleme

AK Parti hükümetlerinin 16 yıllık döneminde ekonominin hızlı ve istikrarlı bir büyüme performansı sergilediğini söyleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "İçeriden ve dışarıdan her türlü operasyonlara, oyunlara rağmen kişi başı milli gelirimizi 3 kat artırarak 10 bin dolarların üzerine çıkarttık" dedi.Memleketi Yozgat’ta AK Parti Seçim İrtibat Merkezi açılışına katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti’nin 16 yıllık iktidarlığı döneminde yapılan yatırımlar ve ekonomik gelişmeleri anlattı.Türkiye’nin milli gelirinin 3 kat artırarak 10 bin doların üzerine çıkardıklarını söyleyen Oktay, "16 yıldır birlikte yürüyoruz, geride bıraktığımız 16 yıllık dönemde ekonomimiz hızlı ve istikrarlı bir büyüme performansı ortaya koymuştur, her şeye rağmen.

Fuat Oktay: "Kişi başı milli geliri 10 bin dolarların üzerine çıkardık"

AK Parti hükümetlerinin 16 yıllık döneminde ekonominin hızlı ve istikrarlı bir büyüme performansı sergilediğini söyleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "İçeriden ve dışarıdan her türlü operasyonlara, oyunlara rağmen kişi başı milli gelirimizi 3 kat artırarak 10 bin dolarların üzerine çıkarttık" dedi.
Memleketi Yozgat’ta AK Parti Seçim İrtibat Merkezi açılışına katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti’nin 16 yıllık iktidarlığı döneminde yapılan yatırımlar ve ekonomik gelişmeleri anlattı.
Türkiye’nin milli gelirinin 3 kat artırarak 10 bin doların üzerine çıkardıklarını söyleyen Oktay, "16 yıldır birlikte yürüyoruz, geride bıraktığımız 16 yıllık dönemde ekonomimiz hızlı ve istikrarlı bir büyüme performansı ortaya koymuştur, her şeye rağmen. İçeriden ve dışarıdan her türlü operasyonlara, oyunlara rağmen kişi başı milli gelirimizi 3 kat artırarak 10 bin dolarların üzerine çıkarttık. Türkiye 16 yılda 1.6 trilyon lira kamu yatırımı gerçekleştirildi. Şu anda dünyanın 17’nci Avrupa’nın ise 6’ncı büyük ekonomisi konumundayız. Satın alma gücünde de dünyanın 12’nci büyük ekonomisiyiz. İnşallah yıl sonunda 12’nci büyük ekonomisi olacağız. Bunu hep birlikte başaracağız. Bunun için gayret gösteriyoruz. Bunun için buradayız. İstikrarlı politikalarımız sayesinde 16 yılda 209 milyar dolar doğrudan yabancı yatırıma ev sahipliği yaptık. Uzun vadeli yatırımları ülkemize çekmeye politikalarımız önümüzdeki dönemde de devam edecek. İhracatımızı 36 milyar dolardan 168 milyar doların üzerine çıkardık. Savunma sanayinde çağ atladık, dünya devleriyle yarışıyoruz. 16 yılda her yıl ortalama 5.7 ülke olarak büyüdük. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde ve onun liderliğinde gösterdiğimiz gayret ve çabalar neticesinde oluşan Türkiye’nin 16 yıllık kazanımları hepimiz için çok değerlidir. Tüm bu gayretlerimiz dışında sadece belli çevreler değil, işçisiyle esnafıyla sanayicisiyle çiftçisiyle özel ve kamu kesimiyle 81 ilimizde 82 milyonun tamamı kazanmıştır" şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat programının ardından Çekerek ve Aydıncık ilçelerine gitmek üzere meydandan ayrıldı

Fuat Oktay:

Fuat Oktay:

Fuat Oktay:

PARTNERAşk bitti ama izi kaldıAşk bitti ama izi kaldı
Bozbey: "Birileri ‘yapacağız’ der, ama biz yaptık zaten"Bozbey: "Birileri ‘yapacağız’ der, ama biz yaptık zaten"
Dündar, AK Parti Osmangazi SKM’yi ziyaret ettiDündar, AK Parti Osmangazi SKM’yi ziyaret etti

En Çok Okunan Haberler

Olay! Hacklendi; ünlü futbolcunun mesajları ifşa oldu

Olay! Hacklendi; ünlü futbolcunun mesajları ifşa oldu

Bakan Albayrak'tan flaş dolar açıklaması

Bakan Albayrak'tan flaş dolar açıklaması

Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Ayvacık'taki deprem anının en net görüntüsü! Büyük panik

Ayvacık'taki deprem anının en net görüntüsü! Büyük panik

Ayvacık'ta okullar tatil edildi!

Ayvacık'ta okullar tatil edildi!

Depremin etkisi gün ağarınca ortaya çıktı

Depremin etkisi gün ağarınca ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak

Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Belediye Başkanı istifa etti! Sözleri şoke etti

Belediye Başkanı istifa etti! Sözleri şoke etti

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Diğer Haberler
Deniz Baykal'la ilgili son dakika gelişmesi! Meclis'te yemin etti

Deniz Baykal bugün Meclis'te yemin etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Resmen kuruldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Resmen kuruldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi en çok yaralayan, CHP'nin Rumların ağzıyla konuşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

CHP'de İzmir İl Başkanlığı önünde protesto

CHP'de İzmir İl Başkanlığı önünde protesto

Erdoğan: Bizim gibi ülkeler için nüfus güçtür

Erdoğan: Bizim gibi ülkeler için nüfus güçtür

CHP Buca İlçe Başkanlığında büyük gerginlik!

CHP Buca İlçe Başkanlığında büyük gerginlik!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.