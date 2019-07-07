HABER

Fuat Oktay, KKTC'de Paşaköy beldesini ziyaret etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.07.2019 10:50 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC'nin Gazimağusa ilçesine bağlı Paşaköy beldesinde vatandaşlarla bir araya geldi - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: - "KKTC'nin gelişmesi, kalkınması için elimizden geleni yapıyoruz. Birlikte olduğumuzu, Türkiye'deki herkesin sizi yürekten sevdiğini bilin. Hep birlikte üreteceğiz, katma değer sağlayacağız"

GAZİMAĞUSA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Gazimağusa ilçesine bağlı Paşaköy beldesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Oktay, Paşaköy'e gelişinde, Paşaköy Belediye Başkanı Habil Tülücü ve vatandaşlar tarafından karşılandı.

Kendisini karşılayan vatandaşlarla tek tek tokalaşarak, sohbet eden Oktay, öğrencilerin halk oyunları gösterisini izledi.

Vatandaşların tarımsal amaçlı suyun beldeye kazandırılması yönündeki taleplerini dinleyen Oktay, "Bu konuda gerekli çalışmalar yapılıyor. KKTC'nin gelişmesi, kalkınması için elimizden geleni yapıyoruz. Birlikte olduğumuzu, Türkiye'deki herkesin sizi yürekten sevdiğini bilin. Hep birlikte üreteceğiz, katma değer sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Oktay, kendisini sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı, birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, daha sonra kendisini kahve içmeye davet eden Abuzer Karakuş isimli vatandaşı evinde ziyaret etti.

PARTNER Moloz ve çöplerle doluydu! 22 yıl sonra cennet oldu Moloz ve çöplerle doluydu! 22 yıl sonra cennet oldu
İBB Başkanı İmamoğlu Akçakoca ve Alaplı’yı ziyaret ettiİBB Başkanı İmamoğlu Akçakoca ve Alaplı’yı ziyaret etti
Fatih Erbakan: Bize milleti kurtaracak ibadetler lazımFatih Erbakan: Bize milleti kurtaracak ibadetler lazım
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay gazimağusa KKTC Paşaköy Beldesi ziyaret

En Çok Okunan Haberler

Otobüs durağında iğrenç olay! 'Gel sana 50 lira vereyim...'

Otobüs durağında iğrenç olay! 'Gel sana 50 lira vereyim...'

Kaderin böylesi! Babasının cesediyle karşılaştı!

Kaderin böylesi! Babasının cesediyle karşılaştı!

Vedat Muriqi transferinde son dakika

Vedat Muriqi transferinde son dakika

Kırmızı bikinisiyle nefes kesti

Kırmızı bikinisiyle nefes kesti

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

ABD'den Almanya'ya 'Suriye'nin kuzeyine asker gönderin' çağrısı

ABD'den Almanya'ya 'Suriye'nin kuzeyine asker gönderin' çağrısı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İmamoğlu'ndan flaş açıklama: Evet peşkeş çekiyorum

İmamoğlu'ndan flaş açıklama: Evet peşkeş çekiyorum

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İmamoğlu şaştı kaldı! Önüne deterjan döktüler

İmamoğlu şaştı kaldı! Önüne deterjan döktüler

Ali Babacan'ın danışmanı yeni parti için tarih verdi

Ali Babacan'ın danışmanı yeni parti için tarih verdi

Diğer Haberler
'15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' için yeni logo

'15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' için yeni logo

Erdoğan'ın milletvekilleriyle görüşmesi sonrası Ömer Çelik'ten açıklama

Erdoğan'ın milletvekilleriyle görüşmesi sonrası Ömer Çelik'ten açıklama

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü

Erdoğan'dan kritik görüşme!

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasına CHP'den ilk tepki

Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasına CHP'den ilk tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya görüşmesi

Dolmabahçe'de Libya görüşmesi!

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'ndan ortak ziyaret: Artık hizmet zamanı

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'ndan ortak ziyaret: Artık hizmet zamanı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.