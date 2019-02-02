HABER

Fuat Oktay: Küresel ekonomide 'sadece kendi yağıyla kavrulma dönemi' bitmiştir (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2019 22:55 | Son Güncelleme

'TERÖR YUVALARINA İZİN VERMEYECEĞİZ'  Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çorum'da düzenlenen programda sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldi.

Fuat Oktay: Küresel ekonomide 'sadece kendi yağıyla kavrulma dönemi' bitmiştir (3)

'TERÖR YUVALARINA İZİN VERMEYECEĞİZ'
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çorum'da düzenlenen programda sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldi. Burada konuşma yapan Oktay, milletin desteğine ve güvenine mahzar olmak için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirterek, son 17 yılda kentlerin ve vatandaşların arasında asla ayrım yapılmadığını, bugün de yapılmasına müsaade etmediklerini söyledi. Oktay, konuşmasına şöyle devam etti:
"Devlet olarak bir taraftan bu yatırımları gerçekleştirip, şehirlerimizi ihya ederken, diğer taraftan da ülkemizin bekasına yönelik tehditleri de kaynağında bertaraf etmeye devam ediyoruz. Nasıl Cerablus ve El Bab’daki teröristler yok olmaktan kurtulamamışsa, Güney sınırlarımızda tehdit oluşturan teröristler de kendilerini bekleyen acı sondan kaçamayacaklardır."

FOTOĞRAFLI

Fuat Oktay: Küresel ekonomide 'sadece kendi yağıyla kavrulma dönemi' bitmiştir (3)Fuat Oktay: Küresel ekonomide 'sadece kendi yağıyla kavrulma dönemi' bitmiştir (3)Fuat Oktay: Küresel ekonomide 'sadece kendi yağıyla kavrulma dönemi' bitmiştir (3)

PARTNERSivaslı aşıktan otobüste mini konserSivaslı aşıktan otobüste mini konser
Evinde rahatsızlanıp düşen yaşlı kadın 24 saat sonra kurtarıldıEvinde rahatsızlanıp düşen yaşlı kadın 24 saat sonra kurtarıldı
Seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı, sürücü ve muavinler ölümden döndüSeyir halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı, sürücü ve muavinler ölümden döndü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Rusya'dan tüm dünyayı korkutan ABD açıklaması!

Rusya'dan tüm dünyayı korkutan ABD açıklaması!

Aralarında aşk dedikodusu çıkmıştı. Acun'u böyle izledi

Aralarında aşk dedikodusu çıkmıştı. Acun'u böyle izledi

CHP 71 adayını açıkladı... İşte tam liste

CHP 71 adayını açıkladı... İşte tam liste

Türk TIR şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Türk TIR şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Beşiktaş'tan Bild'e "iflas" cevabı

Beşiktaş'tan Bild'e "iflas" cevabı

İğrenç tecavüz girişimi! Polis yarı çıplak ormanda yakaladı

İğrenç tecavüz girişimi! Polis yarı çıplak ormanda yakaladı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2 Şubat 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

2 Şubat 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Bursa'da genç çiftin darp edilmesi olayında flaş gelişme! 2 polis gözaltına alındı

Türkiye'nin gündemine oturan olayda flaş gelişme!

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü önünde bomba paniği!

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü önünde bomba paniği!

Adana'da yolcu otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

Feci kaza! Hamile kadın öldü, bebeği...

Gaziantep'te cip ile çarpışan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 2 yaralı

Feci kaza! Cip otomobili ikiye ayırdı!

Elazığ'da kayalıkta düşen avcı, tüfeğinin ateş almasıyla öldü

Ölümün böylesi! Tek başına ava gitmişti...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.