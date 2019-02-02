Fuat Oktay: Küresel ekonomide 'sadece kendi yağıyla kavrulma dönemi' bitmiştir (3)

'TERÖR YUVALARINA İZİN VERMEYECEĞİZ'
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çorum'da düzenlenen programda sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldi. Burada konuşma yapan Oktay, milletin desteğine ve güvenine mahzar olmak için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirterek, son 17 yılda kentlerin ve vatandaşların arasında asla ayrım yapılmadığını, bugün de yapılmasına müsaade etmediklerini söyledi. Oktay, konuşmasına şöyle devam etti:
"Devlet olarak bir taraftan bu yatırımları gerçekleştirip, şehirlerimizi ihya ederken, diğer taraftan da ülkemizin bekasına yönelik tehditleri de kaynağında bertaraf etmeye devam ediyoruz. Nasıl Cerablus ve El Bab’daki teröristler yok olmaktan kurtulamamışsa, Güney sınırlarımızda tehdit oluşturan teröristler de kendilerini bekleyen acı sondan kaçamayacaklardır."
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