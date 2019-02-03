HABER

Fuat Oktay: Küresel ekonomide 'sadece kendi yağıyla kavrulma dönemi' bitmiştir (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2019 08:26 | Son Güncelleme

'TERÖR YUVALARINA İZİN VERMEYECEĞİZ' Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çorum'da düzenlenen programda sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldi.

'TERÖR YUVALARINA İZİN VERMEYECEĞİZ' Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çorum'da düzenlenen programda sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldi. Burada konuşma yapan Oktay, milletin desteğine ve güvenine mahzar olmak için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirterek, son 17 yılda kentlerin ve vatandaşların arasında asla ayrım yapılmadığını, bugün de yapılmasına müsaade etmediklerini söyledi. Oktay, konuşmasına şöyle devam etti: "Devlet olarak bir taraftan bu yatırımları gerçekleştirip, şehirlerimizi ihya ederken, diğer taraftan da ülkemizin bekasına yönelik tehditleri de kaynağında bertaraf etmeye devam ediyoruz. Nasıl Cerablus ve El Bab’daki teröristler yok olmaktan kurtulamamışsa, Güney sınırlarımızda tehdit oluşturan teröristler de kendilerini bekleyen acı sondan kaçamayacaklardır."

PARTNERÇapkınlık turu! KaçamadıÇapkınlık turu! Kaçamadı
Adalet Bakanı'ndan çok konuşulacak sözler!Adalet Bakanı'ndan çok konuşulacak sözler!
Dünyaca ünlü dağcılar "sakin kent"te buz tırmanışı yaptıDünyaca ünlü dağcılar "sakin kent"te buz tırmanışı yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Maduro'dan flaş seçim açıklaması!

Maduro'dan flaş seçim açıklaması!

ABD bunu da yaptı! Sosyal medyadan darbe çağrısı!

ABD bunu da yaptı! Sosyal medyadan darbe çağrısı!

O diziyle geri dönüyor!

O diziyle geri dönüyor!

"Travesti misiniz?" sorusu çıldırttı!

"Travesti misiniz?" sorusu çıldırttı!

Türk TIR şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Türk TIR şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Ekipler alarmda! Araçlarıyla birlikte bir anda kayboldular!

Ekipler alarmda! Araçlarıyla birlikte bir anda kayboldular!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Türk TIR şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Türk TIR şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

'Eşim bana tecavüz etti, davam emsal niteliğinde olabilir'

'Eşim bana tecavüz etti, davam emsal niteliğinde olabilir'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Günlük burç yorumları 3 Şubat Pazar (Şubat ayı burç yorumları)

Bugün burcunuzda sizi neler bekliyor?

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: Vesayetçiler tarihin çöp tenekesine atılmıştır

Adalet Bakanı'ndan çok konuşulacak sözler!

Dünyaca ünlü dağcılar 'sakin kent'te buz tırmanışı yaptı

Dünyaca ünlü dağcılar "sakin kent"te buz tırmanışı yaptı

Halı sahayı kana buladı! Linç edilmekten polis kurtardı!

Taş ve sopalar havada uçuştu! Halı sahada dehşet

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denktaş ailesini aradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denktaş ailesini aradı

İstanbul TEM otoyolunda korkunç kaza: Yaralılar var

İstanbul TEM otoyolunda korkunç kaza: Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.