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Fuat Oktay, Muğla Değerlendirme Toplantısı'na başkanlık etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.08.2019 15:36 | Son Güncelleme

Muğla Değerlendirme Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bakanlar, Muğla milletvekilleri ve ilçe belediye başkanlarının katılımıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yapıldı

Muğla Değerlendirme Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bakanlar, Muğla milletvekilleri ve ilçe belediye başkanlarının katılımıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantıya, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, AK Parti Muğla Milletvekilleri Mehmet Yavuz Demir, Yelda Erol Gökcan, bakan yardımcıları, AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete ile Dalaman, Kavaklıdere, Köyceğiz, Ortaca, Ula, Seydikemer ve Yatağan ilçelerinin belediye başkanları katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yapılan toplantıda, Muğla ve ilçelerinde turizm, ulaşım, enerji, çevre, spor, tarım ve orman alanında yapılacak çalışmalar ve devam eden projelere ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

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