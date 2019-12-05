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Fuat Oktay: NATO'nun güvenlik kodlarının güncellenmesi kaçınılmazdır

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.12.2019 14:24 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye'nin sınırları NATO'nun da sınırlarıdır ve bölgemizde yaşanan saldırılar NATO'yu doğrudan ilgilendirmektedir.

Arda ERDOĞAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye'nin sınırları NATO'nun da sınırlarıdır ve bölgemizde yaşanan saldırılar NATO'yu doğrudan ilgilendirmektedir. Bu sebeple ülkemize yönelik tehditler yönünde NATO'nun güvenlik kodlarının güncellenmesi kaçınılmazdır. NATO müttefikleri, ortak terör tehdidine karşı samimi dayanışma temelinde çok daha güçlenecektir" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da düzenlenen, 'Türkiye Kooperatifler Fuarı' açılış programına katıldı. Açılışta konuşan Bakan Pekcan, kredi kefalet kooperatiflerinin esnaf ve sanatkarın dostu olduğunu, ülke ekonomisinde önemli bir unsur haline geldiğini söyleyerek, "Şu ana kadar 564 bin 309 esnafımıza 40 milyar TL yüzde 6 ile kredi kullandırmış bulunuyoruz. Bu 40 milyarının sadece 21 milyarını bu sene ilk on ay içinde verdik" dedi.
'KOOPERATİFLERİ FARKLI DESTEKLER YOLUYLA TEŞVİK EDİYORUZ'
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ise, ABD, Fransa, İngiltere ve Japonya'da kooperatif girişimlerinin giderek yaygınlaştığını, Avrupa Birliği içinde 250 bin kooperatifin 5,4 milyon kişiye istihdam sağladığını kaydetti. Türkiye'de kooperatiflerin gelişimine önem verdiklerini söyleyen Oktay, "İlgili tüm bakanlıklarımız ve kurumlarımızla, kooperatif girişimlerinin sürdürülebilir kalkınmanın altın anahtarı olduğu bilinciyle hareket ediyoruz. Üçüncü çeyrekte 0,9 büyüyerek büyüme eğilimini sürdüren ekonomimizi, kooperatiflerin katacağı ivmeyle daha da yükselteceğiz. Birlikteliğin gücünü temsil eden kooperatifleri bu doğrultuda farklı destekler yoluyla teşvik ediyor; 'etkinlik ve nicelik' anlamında kooperatifleri güçlendirmeye çalışıyoruz. 2019 yılı Kasım ayında Türkiye genelinde kooperatif sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,34 artarak 12 bin 324'e ulaşmıştır. Kooperatiflerin ortak sayısı ise 1 milyon 567 bin 164'e yükselmiştir" diye konuştu.
'TÜRKİYE'NİN SINIRLARI NATO'NUN DA SINIRLARIDIR'
Oktay, uluslararası konularda dayanışmanın her zamankinden daha önemli olduğu bir dönemden geçildiğini, terör ve düzensiz göç gibi olguların işbirliği olmadan hiçbir devletin tek başına çözemeyeceği boyutlara ulaştığını bildirdi. İngiltere'de gerçekleştirilen NATO Liderler Toplantısı'nın ittifakın kıymetini bir kez daha gözler önüne serdiğini söyleyen Oktay, şöyle konuştu:
"Cumhurbaşkanımız toplantı vesilesiyle müttefiklere, 'teröre karşı ortak tavır' çağrısı yaparak terörle mücadeleye 'ama'sız, 'fakat'sız destek istemiştir. Türkiye böyledir çünkü. Konu terör olduğunda, terörist olduğunda 'ama', 'fakat', 'benim teröristim', 'senin teröristin' yoktur. Ne yazık ki, biz bunu uluslararası camiada göremedik, göremiyoruz. İkiyüzlü tutumu sürdürmeye ısrarla devam ediyorlar. Biz de sonuna kadar bunun karşısında olmaya, teröre 'terör', teröriste 'terörist' demeye ve sonuna kadar da mücadele etmeye devam edeceğiz. Türkiye'nin sınırları NATO'nun da sınırlarıdır ve bölgemizde yaşanan saldırılar NATO'yu doğrudan ilgilendirmektedir. Bu sebeple ülkemize yönelik tehditler yönünde NATO'nun güvenlik kodlarının güncellenmesi kaçınılmazdır. NATO müttefikleri, ortak terör tehdidine karşı samimi dayanışma temelinde çok daha güçlenecektir. Bölgemizde sürdürülebilir barışa verdiğimiz diğer bir önemli katkı Libya ile imzaladığımız münhasır ekonomik bölge anlaşmasıdır. Bugün gazi meclisimizde oylanacak bu tarihi anlaşma ile Doğu Akdeniz'de kazanan barış, Türkiye ve Libya kardeşliği olacaktır." Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Bakan Pekcan, daha sonra fuar alanını gezdi.

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