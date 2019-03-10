Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ /İstanbul (DHA)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ak Parti Çekmeköy İlçe teşkilatı tarafından Turgut Özal Kültür Merkezi'nde düzenlenen halkla buluşma etkinliğine katıldı. Oktay, ardından Çekmeköy Turgut Özal Caddesi'nde bulunan esnafları ziyaret etti.

"GEBZE - HALKALI BANLİYÖ HATTINI MART'TA AÇIYORUZ"

Halkla buluşma etkinliğinde konuşan Fuat Oktay, "İstanbul'un diğer tüm sorunlarıyla birlikte ulaşım sorunu çözülene kadar bize durmak dinlenmek yok. Şimdi artık sıra, İstanbul'u yeşilinden, sanat ve finansa kadar her alanda, dünyanın 1 numarası haline getirecek projelere geldi. İlçelerimizi de bu hedefe uygun bir hizmet standardına kavuşturmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Bizler, Büyükşehir belediye başkanımız ve ilçe belediye başkanlarımızla el ele verdiğimiz zaman, Allah'ın izniyle bu şehrin yükselişinin önünde kimse duramaz. Gebze - Halkalı banliyö hattını Mart'ta açıyoruz. Şimdi sırada denizin altından üç katlı Büyük İstanbul Tüneli, Kanal İstanbul var, millet bahçelerimiz var biliyorsunuz değil mi? İstanbul markasını hakkettiği noktaya ulaştırmak için yapacak daha çok şeyimiz var. Bütün bunlar Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşma kararlılığının sembolleri, gençler sizlerle 2053 ve torunlarımıza 2071 vizyonlarının çıkış noktasıdır. Biz bu şehre, Aşık Veysel gibi 'Seversen olayım yârin İstanbul' demekten vazgeçmeyeceğiz!" dedi.