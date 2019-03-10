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Fuat Oktay: "Seversen olayım yarin İstanbul" demekten vazgeçmeyeceğiz

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2019 19:41 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Ak Parti Çekmeköy İlçe teşkilatı tarafından Turgut Özal Kültür Merkezi'nde düzenlenen halkla buluşma etkinliğine katıldı.

Fuat Oktay: "Seversen olayım yarin İstanbul" demekten vazgeçmeyeceğiz

İlkay DİKİCİ /İSTANBUL,(DHA)-CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Ak Parti Çekmeköy İlçe teşkilatı tarafından Turgut Özal Kültür Merkezi'nde düzenlenen halkla buluşma etkinliğine katıldı. Oktay, ardından Çekmeköy Turgut Özal Caddesi'nde bulunan esnafları ziyaret etti.

"GEBZE - HALKALI BANLİYÖ HATTINI MART'TA AÇIYORUZ"
Halkla buluşma etkinliğinde konuşan Fuat Oktay, "İstanbul'un diğer tüm sorunlarıyla birlikte ulaşım sorunu çözülene kadar bize durmak dinlenmek yok. Şimdi artık sıra, İstanbul'u yeşilinden, sanat ve finansa kadar her alanda, dünyanın 1 numarası haline getirecek projelere geldi. İlçelerimizi de bu hedefe uygun bir hizmet standardına kavuşturmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Bizler, Büyükşehir belediye başkanımız ve ilçe belediye başkanlarımızla el ele verdiğimiz zaman, Allah'ın izniyle bu şehrin yükselişinin önünde kimse duramaz. Gebze - Halkalı banliyö hattını Mart'ta açıyoruz. Şimdi sırada denizin altından üç katlı Büyük İstanbul Tüneli, Kanal İstanbul var, millet bahçelerimiz var biliyorsunuz değil mi? İstanbul markasını hakkettiği noktaya ulaştırmak için yapacak daha çok şeyimiz var. Bütün bunlar Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşma kararlılığının sembolleri, gençler sizlerle 2053 ve torunlarımıza 2071 vizyonlarının çıkış noktasıdır. Biz bu şehre, Aşık Veysel gibi 'Seversen olayım yârin İstanbul' demekten vazgeçmeyeceğiz!" dedi.

"İLÇEMİZE 10 YENİ OKUL İNŞA EDECEĞİZ"
Çekmeköye 10 yeni okul yapılacağının bilgisini veren Oktay, "Biliyorsunuz 200 yataklı Çekmeköy Hastanesi'nin inşası bir süredir devam ediyordu. Hastanenin yapım süreci tamamlandı ve inşallah en kısa zamanda hizmete açıyoruz. Şimdiden Çekmeköy'e hayırlı olsun.
Benim Çekmeköylü kardeşlerim, artık sağlık problemleri için başka ilçelere gitmek zorunda kalmayacak. Sağlığın yanı sıra eğitimde de Çekmeköy'ün yanındayız. Çekmeköylü çocuklarımızın evlerine yakın okullarda en iyi eğitimi almalarını hedefliyoruz. Bu doğrultuda ilçemize 10 yeni okul inşa edeceğiz. Sınıf mevcutlarımız 20 kişinin altında. Bunu çok daha iyi hale getireceğiz. Bir süredir idari işlemlerinizi ilçenin farklı yerlerindeki kamu kurumu şubeleri üzerinden yaptığınızı biliyoruz. Bu işlemleri artık tek bir noktada yapabilmeniz için Kaymakamlık binamızı yeniliyoruz, onun da çalışmalarına başladık." şeklinde konuştu.
Turgut Özal Kültür merkezindeki programın ardından Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, Turgut Özal caddesinde bulunan esnafı ziyaret etti. Oktay'a esnaf ziyareti sırasında bir lokanta da çiğ köfte ikram edildi. Ardından Fuat Oktay yan tarafta bulunan bir börekçide börek kesti ve vatandaşlara ikram etti.

(FOTOĞRAF)

Fuat Oktay: Fuat Oktay: Fuat Oktay: Fuat Oktay:

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