Fuat Oktay: Terörü kaynağında bertaraf edeceğiz

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,(DHA)- CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "Ülkemizi tehdit eden terör nerede olursa olsun, Fırat'ın doğusu batısı, yurt içi yurt dışı, her şekilde kaynağında bertaraf edeceğiz. Çünkü bizim Diyarbakır'daki gözü yaşlı annelere sözümüz var. Şehitlerimizin emanetlerine, gazilerimize sorumluluğumuz var" dedi.

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Boğazlıyan Belediyesi tarafından yapılan kapalı yüzme havuzunun açılışına katıldı. Burada toplanan kalabalığa konuşan Oktay, Türkiye’yi geçen 17 yılda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yapılan hizmetler ve gerçekleştirilen reformlar ile egemenliğini her anlamda kullanabilen bir ülke haline getirdiklerini bildirdi. Oktay, "Bunu maruz kaldığımız onca saldırıya, tuzağa ve tehdide rağmen yaptık. Bugün 81 il, 82 milyon dimdik ayaktaysak, bunu sizler gibi haktan, hakikatten yana olan vatandaşlarımıza ve 17 yılda katettiğimiz mesafeye borçluyuz. Artık vesayetlerin zayıflattığı kırılgan bir Türkiye değil, her türlü manipülasyona karşı dimdik ayakta kalan güçlü bir Türkiye var" dedi.

'DİYARBAKIR'DAKİ ANNELERE SÖZÜMÜZ VAR'

Oktay, tüm badirelerin üstesinden birer birer geldiklerini, Türkiye'yi kuşatmaya çalışan hain terör örgütlerinin yuvalarını yerle yeksan ettiklerini söyledi. Terörle mücadelenin devam ettiğini vurgulayan Oktay, şöyle konuştu:

"Ülkemizi tehdit eden terör nerede olursa olsun; Fırat'ın doğusu batısı, yurt içi yurt dışı, her şekilde kaynağında bertaraf edeceğiz. Çünkü bizim Diyarbakır'daki gözü yaşlı annelere sözümüz var. Şehitlerimizin emanetlerine, gazilerimize sorumluluğumuz var. Çocuk yaşta kızlarımızı kaçırıp dağlarda teröre alet eden, şehirde de sözüm ona 'kadın hakları savunuculuğu' taslayan iki yüzlülerden soracak hesabımız var. Bildiğiniz gibi Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annelere, oğlunu-eşini teröre kurban veren şehit yakınlarımız da katıldı. Annelerin gözyaşlarının birbirine karıştığı o ortamda, şehit yakını bir hanım kardeşimizin, 'ben de oğlumu, eşimi geri istiyorum ama gelmesi imkânsız' dediği an sözün bittiği yerdir. Biz tüm vatandaşlarımızla omuz omuza, mertçe terörün ve teröristlerin üzerine gitmeye devam edeceğiz. Annelerin daha fazla ağlamasına izin vermeyeceğiz."

'GECE GÜNDÜZ MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Yapacakları hizmet ve katkılarla Türkiye'yi hedeflerine ulaştıracaklarını vurgulayan Oktay, "Suriye'den Doğu Akdeniz'e kadar her yerde ülkemizin ve milletimizin hakkını korumak için gece-gündüz mücadeleye devam edeceğiz" şeklinde konuştu. Oktay, konuşmasının ardından yüzme havuzunun açılışını gerçekleştirdi.