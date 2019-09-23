Fuat Oktay: Terörü kaynağında bertaraf edeceğiz

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,(DHA)- CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "Ülkemizi tehdit eden terör nerede olursa olsun, Fırat'ın doğusu batısı, yurt içi yurt dışı, her şekilde kaynağında bertaraf edeceğiz. Çünkü bizim Diyarbakır'daki gözü yaşlı annelere sözümüz var. Şehitlerimizin emanetlerine, gazilerimize sorumluluğumuz var" dedi.

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Boğazlıyan Belediyesi tarafından yapılan kapalı yüzme havuzunun açılışına katıldı. Burada toplanan kalabalığa konuşan Oktay, Türkiye’yi geçen 17 yılda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yapılan hizmetler ve gerçekleştirilen reformlar ile egemenliğini her anlamda kullanabilen bir ülke haline getirdiklerini bildirdi. Oktay, "Bunu maruz kaldığımız onca saldırıya, tuzağa ve tehdide rağmen yaptık. Bugün 81 il, 82 milyon dimdik ayaktaysak, bunu sizler gibi haktan, hakikatten yana olan vatandaşlarımıza ve 17 yılda katettiğimiz mesafeye borçluyuz. Artık vesayetlerin zayıflattığı kırılgan bir Türkiye değil, her türlü manipülasyona karşı dimdik ayakta kalan güçlü bir Türkiye var" dedi.