Fuat Oktay: ‘Türkiye Bedeli Ne Olursa Olsun Terör Devletine İzin Vermez’

Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna planladığı ‘Barış Pınarı’ harekatına dair ABD Başkanı Donald Trump’tan gelen tehditkar mesajlar hakkında Sırbistan’da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan henüz bir değerlendirmede bulunmadı. Ancak bugün Gazi Üniversitesi’nin 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni’ne katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Fırat’ın doğusuna yönelik kararlılığında bir değişiklik olmadığı mesajını verdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı, ‘‘Uluslararası camiaya mesajımız nettir. Türkiye tehditlerle hareket edecek bir ülke değildir. Söz konusu Türkiye’nin güvenliği olduğunda Cumhurbaşkanımızın her zaman vurguladığı gibi Türkiye kendi yolunu kendi belirler, kendi göbeğini kendi keser. Hiçbir şartta da kendi yanı başında terör koridoru oluşturulmasına ve terör devleti oluşturulmasına asla ve asla müsaade etmez, bedeli ne olursa olsun. Hem sınırlarımızda huzurun hakim olması hem de Suriyeli kardeşlerimizin geleceği için Suriye’nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinden yana tutumumuz sonuna kadar devam ettirmekte kararlıyız’’ diye konuştu.

‘‘370 bin mülteci Türkiye’nin Suriye’de oluşturduğu güvenli bölgelere gönüllü geri dönüş yaptı’’ Türkiye’nin oluşturduğu bölgelerde insanca yaşamın gereklerini yerine getirdiği için Suriyeli mültecilerin dönüşünün kolaylaştığının altını çizen Fuat Oktay, TSK’nın güvenliği sağladığı Suriye kentlerinde yarın faaliyete geçecek fakülte ve yüksekokulların ülkenin geleceğine katkı yaptığını savundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı, ‘‘Fırat Kalkanı ve Afrin güvenli bölgelerine 370 bin mülteci, Türkiye’den gönüllü geri dönüş yapmıştır. Şimdi sıra Fırat’ın doğusunda güvenli bölgeyi oluşturmaktadır. Türkiye hem güney sınırlarımızı tehdit eden terör örgütlerine haddini bildirecek hem de Türkiye’de bulunan Suriyeli mültecilerin gönüllü olarak ülkelerine dönmelerine fırsat sağlayacaktır. Biz oluşturduğumuz güvenli bölgelerde insanca yaşamanın gereğini yerine getiriyoruz. Güvenlik, sağlık ve eğitim başta olmak üzere barınma yol, su, elektrik dahil tüm yerel yönetim hizmetlerini hiçbir ayrım yapmadan Suriyeli kardeşlerimizin kullanımına sunuyoruz. Cerablus’tan sonra El Bab’da iktisadi bilimler fakültesi Azez’de İslami İlimler Fakültesi, Afrin’de Eğitim Fakültesi yarın itibariye Suriyeli kardeşlerimize eğitim vermeye başlıyor’’ dedi.