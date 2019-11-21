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Fuat Oktay Türkiye-Kırgızistan İş Forumu'nda konuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 22:14 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye-Kırgızistan Karma Ekonomik Komisyonu toplantısında konuştu.

İlkay DİKİCİ/İSTANBUL,(DHA)-CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye-Kırgızistan Karma Ekonomik Komisyonu toplantısında konuştu.

Türkiye-Kırgızistan Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı Beşiktaş'ta gerçekleştirildi. İş Forumuna Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kırgız Cumhuriyeti Başbakan Birinci Yardımcısı Kubatbek Boronov'un yanı sıra çok sayıda Türkiye ve Kırgızistan iş dünyası insanları katıldı. Gecede iki ülke arasında protokoller imzalandı.

“1 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİ HEDEFİ"

Kırgızistan ve Türkiye arasındaki ticari gelişmelerden bahseden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Kırgızistan ile ticaretimiz, 2018 yılında 424 milyon dolar olmuştur. 2019 yılının ilk 9 ayında ise ticaretimiz, 326 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir. İkili ticaretimizdeki bu düşüş esas itibariyle altın ithalatımızdaki dalgalanmadan kaynaklanmaktadır. İkili ticaretimizin geldiği nokta, ülkelerimizin sahip olduğu potansiyelin hiç şüphesiz ki uzağındadır. Cumhurbaşkanlarımızın belirlediği 1 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi vardı. Bize bu hedefi koymuşlardı. Biz henüz bu hedefi yakalamış değiliz. Burada da önünüzü açma konusunda asıl rol bizlerde, kamu hem Türkiye hem de Kırgızistan boyutunda. Ama fiilen, konulan hedefleri gerçekleştiriyor olmaksa sizin göreviniz demek istiyorum. Cumhurbaşkanlarımızın belirlediği 1 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak için ticaretimizin önündeki engelleri birer birer kaldırmalı ve yeni işbirlikleri kurmalıyız" dedi.

TÜRKİYE OLARAK ÇOK KAPSAMLI BİR YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİNE SAHİBİZ"

Fuat Oktay, “Ticari ilişkilerin bir diğer boyutunu da yatırımlar oluşturmaktadır. Bu kapsamda, 1999 yılında imzalanan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve 1992 yılında imzalanan Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması'nın 2016 yılında yenilenmesiyle karşılıklı yatırımlar alanında sağlam bir yasal zemin oluşturduk. Bugün, Türkiye'nin Kırgızistan'daki doğrudan yatırımları üçüncü ülkeler üzerinden yapılanlar dahil edildiğinde 1 milyar doları aşmaktadır. Türk firmaları lojistikten gıdaya, finanstan turizme birçok sektörde Kırgızistan ekonomisine yatırım yapmıştır. Kırgızistan'ın ülkemizdeki yatırımları ise çok çok cüz'i bir seviyededir. Hatırlatmak isterim ki Türkiye olarak çok kapsamlı bir yatırım teşvik sistemine sahibiz. Kırgız yatırımcıları da bu teşviklerden faydalanmaya ve ülkemize daha fazla yatırım yapmaya çağırıyorum" şeklinde konuştu.

“VERİMLİ BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİK"

Oktay, “Kırgız Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Sayın Kubatbek Boronov ile bugün her iki ülke iş insanlarımızla, sizlerle bir araya geldik. Fırsatları ve sorunları hep birlikte değerlendirdik. Verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Bu akşam ve yarın ticari ve ekonomik ilişkilerimizi kapsamlı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. KEK Toplantısı vesilesiyle, ticaret, kamu-özel sektör ortaklığı, sanayi, tarım, ormancılık, gümrük, ulaştırma alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi ile yatırım ortamının iyileştirilmesi gibi önemli konuları ele alıp atabileceğimiz adımlarla ilgili kararları alacağız. Teknik heyetlerimiz ikili ekonomik ve ticari ilişkilerimizi bir sonraki aşamaya taşıyacak adımları içeren çalışmaları son haline getirmiş durumda. Yarın imzalanacak olan Karma Ekonomik Komisyon Protokolü ve Eylem Planı ile kısa ve orta vadede atılabilecek adımları bir takvime bağlamış olduk. İnanıyorum ki, 76 maddeden oluşan bu Eylem Planı'nın hayata geçirilmesi ile sizlerin karşılaştıkları sorunlar aşılacak ve yeni işbirliği alanları oluşturulacaktır" dedi.

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