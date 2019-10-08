HABER

Fuat Oktay: Türkiye, tehditlerle hareket edecek ülke değildir

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 12:34 | Son Güncelleme

  CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "Şimdi sıra, Fırat'ın doğusunda 'güvenli bölge'yi oluşturmaktadır.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "Şimdi sıra, Fırat'ın doğusunda 'güvenli bölge'yi oluşturmaktadır. Türkiye hem güney sınırlarımızı tehdit eden terör örgütlerine haddini bildirecek hem de Türkiye'de bulunan Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönmelerine fırsat sağlayacak. Uluslararası camiaya mesajımız nettir; Türkiye, tehditlerle hareket edecek ülke değildir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Gazi Üniversitesi'nin 2019- 2020 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. Törende Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler ve MHP Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya da hazır bulundu. Programda konuşan Oktay, yeni akademik yılın Gazi Üniversitesi öğrencileri ile akademik ve idari personeline hayırlı olmasını diledi. Üniversitelerde üretilen bilginin, raflarda kalmasının mümkün olmadığına dikkat çeken Oktay, "Bilgi, dış paydaşların da katkılarıyla üretilmeli ve hızla pratiğe dönüşmelidir. Geleceği yakalamak için bilim, toplumun önünde yürümek, topluma rehberlik etmek durumundadır. Bu çerçevede yükseköğretimde gelecek vizyonumuz; bütün üniversitelerimizin milletimizle daima iç içe, yenilikçilik ve sürdürülebilir ilerlemenin merkezi haline gelmesidir" diye konuştu.

'GÜVENLİ BÖLGELERDE İNSANCA YAŞAMANIN GEREĞİNİ YERİNE GETİRİYORUZ'

Sadece Türkiye'de değil insani kriz ve savaşın hayatı durma noktasına getirdiği Suriye'de de yükseköğretim çalışmalarının desteklendiğini kaydeden Oktay, "Bölgede verdiğimiz mücadele sonucu güvenli hale gelen Cerablus, El-Bab, Azez ve Afrin'de Gaziantep Üniversitesi'ne bağlı fakülte ve yüksekokullar açılmış durumda. Geçtiğimiz yıl Cerablus'ta eğitime başlayan Meslek Yüksekokulu'ndan sonra El Bab'da İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Azez'de İslami İlimler Fakültesi, Afrin'de ise Eğitim Fakültesi, yarın itibarıyla Suriyeli kardeşlerimize eğitim vermeye başlıyor. Biz oluşturduğumuz güvenli bölgelerde insanca yaşamanın gereğini yerine getiriyoruz. Güvenlik, sağlık ve eğitim başta olmak üzere barınma, yol, su, elektrik dahil tüm yerel yönetim hizmetlerini hiçbir ayrım yapmadan Suriyeli kardeşlerimizin kullanımına sunuyoruz" dedi.

'ULUSLARARASI CAMİAYA MESAJIMIZ NET'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekat alanlarına, 370 bin mültecinin gönüllü geri döndüğünü vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Şimdi sıra, Fırat'ın doğusunda güvenli bölgeyi oluşturmaktadır. Türkiye hem güney sınırlarımızı tehdit eden terör örgütlerine haddini bildirecek hem de Türkiye'de bulunan Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönmelerine fırsat sağlayacaktır. Uluslararası camiaya mesajımız nettir; Türkiye, tehditlerle hareket edecek bir ülke değildir. Söz konusu Türkiye'nin güvenliği olduğunda, Cumhurbaşkanı'mızın her zaman vurguladığı gibi 'Türkiye kendi yolunu kendi belirler; kendi göbeğini kendi keser'. Hiçbir şartla da kendi sınırlarının hemen yanı başında bir terör koridoru oluşturulmasına ve bir terör devleti oluşturulmasına da asla ve asla müsaade etmez, bedeli ne olursa olsun. Hem sınırlarımızda huzurun hakim olması hem de Suriyeli kardeşlerimizin geleceği için Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinden yana tutumumuzu sonuna kadar devam ettirmekte kararlıyız."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Oktay'ın konuşması
-Detay

haber-Kamera: Arda ERDOĞAN- Haluk KARAASLAN/ANKARA, (DHA) -

Bodrum'da caddeler göle döndü, ekipler teyakkuza geçtiBodrum'da caddeler göle döndü, ekipler teyakkuza geçti
Naim Süleymanoğlu'nun kayıp madalyalarına suç duyurusuNaim Süleymanoğlu'nun kayıp madalyalarına suç duyurusu
7 ilde yapılan düzensiz göçmen operasyonu kamerada7 ilde yapılan düzensiz göçmen operasyonu kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'yi tehdit eden Trump'tan yeni açıklama geldi!

Türkiye'yi tehdit eden Trump'tan yeni açıklama geldi!

Trump yine çark etti! 'Türkiye'ye güvenmeliyiz'

Trump yine çark etti! 'Türkiye'ye güvenmeliyiz'

MasterChef'te gergin anlar! Yarışmacıyı böyle kovdu

MasterChef'te gergin anlar! Yarışmacıyı böyle kovdu

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili Bakan Albayrak'tan önemli açıklama

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili Bakan Albayrak'tan önemli açıklama

Flaş operasyon! Kritik isimlere gözaltı kararı...

Flaş operasyon! Kritik isimlere gözaltı kararı...

Türkiye'ye Suriye operasyonu için teklif: Yardıma hazırız

Türkiye'ye Suriye operasyonu için teklif: Yardıma hazırız

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

ABD'nin hava sahası hamlesinin anlamı ne? Mete Yarar yorumladı!

ABD'nin hava sahası hamlesinin anlamı ne? Mete Yarar yorumladı!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Suriye sınırdan son görüntü

Suriye sınırdan son görüntü

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

Son dakika: Rusya'dan ABD açıklaması

Rusya'dan flaş ABD açıklaması

Ömer Halisdemir'in şehit edilmesi davasıyla ilgili Yargıtay kararını açıkladı

Ömer Halisdemir'in şehit edilmesi davasıyla ilgili yeni gelişme

FETÖ'den yargılanan Mustafa Seyidoğlu ve Serdar Seyidoğlu hakkında karar

Ünlü iş adamları hakkında flaş karar!

Çanakkale'de bazı feribot seferleri iptal edildi

Deniz ulaşımına olumsuz hava engeli

Son dakika! MİT ve TSK'dan sınır ötesi operasyonu: 9 terörist öldürüldü

MİT ve TSK'dan sınır ötesi operasyonu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.