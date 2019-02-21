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Fuat Oktay: "Türlü oyunlar içerisine girenler hiçbir zaman bizimle olmamıştır"

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.02.2019 17:57 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Herhangi bir görevi üstlenmeye aday adayı olduktan sonra, görev nasip olmadığı zaman sırtını dönüp gidenler veya türlü oyunlar içerisine girenler zaten hiçbir zaman bizimle olmamış demektir" dedi.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çekerek ilçesinde seçim irtibat bürosu açılışına katıldı.

Fuat Oktay: "Türlü oyunlar içerisine girenler hiçbir zaman bizimle olmamıştır"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Herhangi bir görevi üstlenmeye aday adayı olduktan sonra, görev nasip olmadığı zaman sırtını dönüp gidenler veya türlü oyunlar içerisine girenler zaten hiçbir zaman bizimle olmamış demektir" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çekerek ilçesinde seçim irtibat bürosu açılışına katıldı. Burada konuşan Oktay, AK Parti’den aday gösterilmeyerek başka bir siyasi partiden aday olan belediye başkanlarına seslenerek, "Bize de milletimize de kendini vazgeçilmez addedip ben olmazsam olmaz demeye cüret edenler değil memleket işi gönül işi diyerek her durumda elini taşın altına koyan duruş ve çizgi sahibi dava adamları lazımdır. Biz işte bu dava adamlarıyla yol yürürüz, sizlerle yol yürürüz. Her hangi bir görevi üstlenmeye aday adayı olduktan sonra görev nasip olmadığı zaman sırtını dönüp gidenler veya türlü oyunlar içerisine girenler zaten hiçbir zaman bizimle olmamışlardır. Bu benim sözüm değil, bu Cumhurbaşkanımızın sözüdür. Aday adayı olarak bu kutlu yarışta yer aldıktan sonra belirlenen adaylarımızın etrafında kenetlenen tüm arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum" dedi.
Konuşmanın ardından Oktay, seçim irtibat bürosunun açılışını yaptı.

Fuat Oktay:

Fuat Oktay:

Fuat Oktay:

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